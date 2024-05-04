Çiçekler için doğal gübre. Evde hazırlayıp saksıların dibine dökün çiçekler hızlıca gelişiyor

Çiçekler genellikle solma sürecine fotosentez yoluyla enerji üretememekten dolayı girerler. Fotosentez, bitkilerin güneş ışığını kullanarak besin üretmelerini sağlayan bir süreçtir. Ancak çiçeklerin solması sadece su ve besin eksikliği gibi çeşitli faktörlere bağlı olabilir.

Bu nedenle çiçeklerin solmasını önlemek için düzenli sulama, uygun besin takviyesi ve uygun ışık koşulları sağlanmalıdır. Ayrıca çiçeklerin solma süreci, bitkinin yaşam döngüsünün doğal bir parçası olarak da kabul edilebilir. Bu nedenle çiçeklerin solma süreci doğal bir olgu olarak kabul edilmeli ve uygun bakım ile bu sürecin geciktirilmesi sağlanmalıdır. Çiçeklerin solmasını önleyecek doğal yöntemler de bulunur. Özellikle çiçeklere verilen karışımlar çiçeklerin gelişip büyümesini hızlandırabilmektedir.

Çiçeklerin canlanmasını sağlayan doğal gübre karışımı hakkında işinize yarayacak harika bir bilgiyi şimdi sizlerle paylaşacağız. Çiçeklerin canlanmasını sağlayan doğal gübre karışımı yapmak için muz kabuğu, yumurta kabuğu ve kahve telvesi kullanabilirsiniz.

Bu malzemeleri bir blenderda karıştırın ve ardından içme suyu ekleyin. Elde ettiğiniz karışım ile doğal gübre yapmış olacaksınız. Bu gübreyi menekşe gibi çiçeklerde de kullanabilirsiniz

PİRİNÇ ÇİÇEKLERİNİZ İÇİN HARİKA BİR SEÇENEK

GZT.com sitesinde çiçek diplerine pirinç kürü öneriliyor. Ancak pirinç kürüyle ilgili olarak herkesin bilmesi gereken önemli bir püf nokta var;

Öncelikle şunu söyleyelim. Pirinci yıkadığınız ilk su kullanılmaz! İkinci ve üçüncü su kullanılır. Pirinçlerinizi bir güzel yıkadınız. Daha sonra bir kabın içerisine alın ve üzerini geçecek kadar su ekleyin. 1 saat beklettikten sonra pirinçleri suyuyla beraber blenderdan geçirin. Ve ardından süzün. Bu suyu çiçeklerinize haftada 1 kez verdiğinizde hem yeni çiçekler açacaklar hem de yaprakları parlayacak.

Pirinçle yapılan bu uygulama çiçekler üzerinde 2 günde etkisini gösteriyor.

PİRİNÇ SUYUNUN BİTKİLERE FAYDALARI

Haberturk.com sitesinde pirinç suyunun çiçeklere sağladığı faydalar sıralandı:

Pirinç suyunu içerisinde yer alan mineraller çiçekler için besin kaynağı olarak bilinmektedir. Bu yüzden haftada bir kez hem toprağı hem de yaprakları fermente ettiğiniz pirinç suyu ile beslerseniz çiçeklerinizin canlandığını görebilirsiniz. Bu doğal yöntemler sayesinde **çiçeklerinizi** solmaktan kurtarabileceksiniz.