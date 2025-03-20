Çiçekler kar beyazıyla kaplandı

Amasya'da mart ayında kar yağdı. Erken açan ağaçların çiçekleri, şehrin yüksek kesimleri, araçlar ve evlerin üstü beyaz örtüyle kaplandı. Kış döneminde kar yağışına hasret kalan vatandaşlar o anları cep telefonuyla görüntüledi.

Yeşilırmak Nehri'nin kıyısında fotoğraf çektiren Ahmet Özkalay, "Eskiler "Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır" derlerdi. Çiçekler ise kara yakalandı" dedi.

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Kar yağışına hasret kaldıklarını anlatan Yusuf Macit, "Şubat ayında il merkezine çok yağmamıştı. Nasip Mart ayınaymış. Çok da güzel görünüyor" diye konuştu.

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Kurak geçen dönemde yağışla birlikte çiftçilerin yüzünün güleceğini söyleyen Cemal Kaya ise peşinden gelecek muhtemel bir aşırı soğuğun ise meyve ağaçlarına zarar vermesinden endişe duyduğunu belirtti.