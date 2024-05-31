Çiçekleri sinek ve bitlerden uzak tutan yöntem

Çiçeklerin sağlıklı şekilde büyümeleri için bazı adımlara dikkat etmek gerekiyor.
Sinekler ve bitler çiçeklerini yapraklarını delip zarar verebiliyor. Bu da çiçeklerin sağlığını bozuyor.
Çiçekleri korumak için basit yöntemler vardır.
Bir aspirin ve suyu karıştırın. Toz ve sıvı halinde olan karışımı çiçeğin toprağına dökün.
Bu yöntemle çiçeklerde ve etrafında sinekler azalacak.
Çiçek nemli ise üzerine kuru toprak eklenerek sinekler uzaklaştırılabilir.
Soğan da sineklerin çiçeğin etrafından uzaklaşmasına yardımcı olur.
Tarçın, sarımsak suyu, elma sirkesi de etkili yöntemlerdir.
Marketlerde satılan kimyasal ilaçlar da tabiki kullanılabilir.