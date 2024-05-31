Çiçekleri sinek ve bitlerden uzak tutan yöntem

Çiçekleri sinek ve bitlerden uzak tutan yöntem
Kaynak: Haber Merkezi

Saksıdaki çiçekleri sinek ve bitlerden korumanın bazı kısa yolları var.

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Çiçekleri sinek ve bitlerden uzak tutan yöntem 1

Çiçeklerin sağlıklı şekilde büyümeleri için bazı adımlara dikkat etmek gerekiyor.

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Çiçekleri sinek ve bitlerden uzak tutan yöntem 2

Sinekler ve bitler çiçeklerini yapraklarını delip zarar verebiliyor. Bu da çiçeklerin sağlığını bozuyor.

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Çiçekleri sinek ve bitlerden uzak tutan yöntem 3

Çiçekleri korumak için basit yöntemler vardır.

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Çiçekleri sinek ve bitlerden uzak tutan yöntem 4

Bir aspirin ve suyu karıştırın. Toz ve sıvı halinde olan karışımı çiçeğin toprağına dökün.

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Çiçekleri sinek ve bitlerden uzak tutan yöntem 5

Bu yöntemle çiçeklerde ve etrafında sinekler azalacak.

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Çiçekleri sinek ve bitlerden uzak tutan yöntem 6

Çiçek nemli ise üzerine kuru toprak eklenerek sinekler uzaklaştırılabilir.

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Çiçekleri sinek ve bitlerden uzak tutan yöntem 7

Soğan da sineklerin çiçeğin etrafından uzaklaşmasına yardımcı olur.

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Çiçekleri sinek ve bitlerden uzak tutan yöntem 8

Tarçın, sarımsak suyu, elma sirkesi de etkili yöntemlerdir.

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Çiçekleri sinek ve bitlerden uzak tutan yöntem 9

Marketlerde satılan kimyasal ilaçlar da tabiki kullanılabilir.

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Çiçekleri sinek ve bitlerden uzak tutan yöntem 10
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Çiçekleri sinek ve bitlerden uzak tutan yöntem 11
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