Cidde Limanı'nda Deniz ve Endüstriyel Atık Geri Dönüşüm Tesisi kurulacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Cidde Limanı'nda Deniz ve Endüstriyel Atık Geri Dönüşüm Tesisi kurulacak

Suudi Arabistan, çevreyi koruma ve döngüsel ekonomiyi geliştirme adına önemli bir adım atıyor. Cidde İslam Limanı'nda kurulacak yeni tesisle, deniz ve endüstriyel atıklar geri dönüştürülecek.

Suudi Arabistan Limanlar İdaresi (Mawani) ve çevre yönetimi şirketi Reviva, Cidde İslam Limanı’nda deniz ve endüstriyel atık geri dönüşüm tesisi kurmak için bir sözleşme imzaladı. 10.000 metrekarelik bir alanda faaliyet gösterecek olan tesis, 30 milyon Suudi riyali yatırım değeriyle inşa edilecek. Bu proje, Suudi Arabistan’ın lojistik merkezi olma hedefine hizmet ederken, çevre dostu bir ekonomi anlayışını da güçlendirecek.

Tesis, deniz atıklarıyla birlikte endüstriyel atıkları geri dönüştürerek, döngüsel ekonomi ilkelerine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Ayrıca, geri dönüşüm oranlarını artırarak değerli kaynaklar yaratılacak ve atık yönetimi alanında önemli bir adım atılacak. Reviva, tesisin işletilmesinin yanı sıra sanayi bakım hizmetleri, yan ürün geri dönüşümü ve taşımacılık çözümleri de sunacak.

Bu girişim, Suudi Arabistan’ın 2030 Vizyonu’nda yer alan hedeflere ulaşmak için atılmış bir adım olarak dikkat çekiyor. Ayrıca, Cidde İslam Limanı’nın dünyada en iyi 10 liman arasında yer alması hedefleniyor.

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