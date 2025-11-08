ABD’de 'Emlak Kralı' olarak tanınan Adnan Şen geçtiğimiz ay beyin kanaması geçirmişti. Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt köşesinde Şen’in operasyon geçirdiğini ve taburcu edildiğini yazmıştı. Şen’in ameliyat sırasında enfeksiyon kaptığı ve yeniden operasyon geçireceği öğrenildi.

ADNAN ŞEN’DEN KORKUTAN HABER

Karayipler'de beyin kanaması geçiren Adnan Şen'den üzen bir haber daha geldi. St. Barths Adası’nda sürdürdüğü lüks konut projesini denetlerken geçirdiği beyin kanamasından dolayı Miami'de ameliyat olan Şen'in enfeksiyon kaptığı kafatasının açılarak enfeksiyonunun temizleneceği öğrenildi.

Sabah'tan Bülent Cankurt köşe yazısında, hastanede 2 hafta kalan Şen, taburcu olduktan sonra ailesinin de bulunduğu Los Angeles'taki evine döndüğünü ama Şen'in taburcu süresinin kısa sürdüğünü yazdı. Ameliyat sırasında enfeksiyon kaptığı öğrenilen Şen, tekrardan ameliyata alınacak.

BEYİN AMELİYATI OLACAK

Kafatası açılıp kemikteki enfeksiyonun temizleneceği öğrenilen Şen, birkaç hafta sonra ameliyat masasına yatacak.

ALİ ŞEN'İN OĞLU ADNAN ŞEN KİMDİR?

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün efsanevi eski başkanlarından Ali Şen'in oğlu olan Adnan Şen, tanınmış bir iş insanı.

Türkiye'deki işlerinin yanı sıra, 2016 yılından itibaren eşi Begüm Şen ve oğlu Can ile birlikte taşındığı Los Angeles, ABD'de emlak ve müteahhitlik sektöründe faaliyet gösteriyor.

Burada kurduğu 'Sen Properties' adlı şirketiyle Beverly Hills'in en lüks konutlarını inşa ederek kısa sürede bölgenin önemli müteahhitlerinden biri haline geldi. Hatta projeleri, popüler emlak programlarında da yer aldı.