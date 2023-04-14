﻿Cide'de çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Olay, Kastamonu’nun Cide ilçesi Beltepe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde bulunan 3 katlı bir evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm evi sardı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yangın sırasında evde bulunan Hayriye Çelik, alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti. Hayriye Çelik’in eşi Mustafa Çelik ise yangından yaralı kurtuldu. Mustafa Çelik ekipler tarafından yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ekipler küle dönen evde Hayriye Çelik'in cansız bedenin çıkartılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)