Cide'de yangın

Kaynak: İHA
Cide'de yangın

Kastamonu'nun Cide ilçesinde ve kent merkezinde çıkan yangın sonucunda 3 ev yangından dolayı kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesine bağlı Gündoğan köyünde, sabah saatlerinde Hasan Eren ve Havva Eren’e ait evlerde yangın çıktı. Ev sahipleri ve komşularının durumu fark etmesi üzerine olay yerine Doğanyurt Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu bitişik haldeki Hasan Eren ve Havva Eren’e ait evlerdeki yangın söndürüldü, ancak iki ev de kullanılamaz hale geldi.

Diğer yangın ise Kastamonu’nun merkeze bağlı Yolkonak köyü Kımız Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Bilinmeyen bir sebeple çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi. Kastamonu Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

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