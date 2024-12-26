Cide'nin 'Efsane Başkanı' Memduh İmer hayatını kaybetti

Kaynak: DHA
Cide'nin 'Efsane Başkanı' Memduh İmer hayatını kaybetti

Kastamonu’nun Cide ilçesinde 26 yıl belediye başkanlığı yapan ve ilçe halkı arasında 'Koca Reis' namı ile anılan Memduh İmer, 100 yaşında hayatını kaybetti.

1954 ile 1984 yılları arasında 26 yıl Cide Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Memduh İmer, o yıllar içerisinde yaptığı hizmetlerle ilçe halkı tarafından ‘Koca Reis’ lakabı ile anılmaya başlandı.

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100 yaşında hayata gözlerini yuman efsane Başkan Memduh İmer’in cenazesi, 28 Aralık Cumartesi günü Kasaba Mahallesindeki evinin önünde alınacak helallik sonrası, Cide Belediyesi önüne getirilecek. Burada yapılacak resmi tören sonrası öğle namazına müteakiben kılınacak cenaze namazı sonrası Şehir Mezarlığındaki aile kabristanlığında ebediyete uğurlanacak.

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BELEDİYE BAŞKANI DEMİR'DEN TAZİYE MESAJI

Cide Belediye Başkanı Nejdet Demir, hayatını kaybeden eski Cide Belediye Başkanı Memduh İmer için taziye mesajı yayınladı. Demir mesajında, "Değerli büyüğüm, ilçemizin 'Koca Reis' lakaplı, 26 yıl Cide Belediye Başkanlığı görevini yapmış olan Sayın Memduh İmer vefat etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.

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