‘Çift Kişilik Oda’ finali hak etmedi

Yazın ilk dizisi ‘Çift Kişilik Oda’ için beklenen kötü haber geldi. NOW TV’de Perşembe akşamları izleyicisiyle buluşan dizi, final yapıyor. Başrollerinde Devrim Özkan ve Ulaş Tuna Astepe’nin yer aldığı dizi, bir son dakika gelişmesi olmazsa, 17 Temmuz’da yayınlanacak 8. bölümüyle ekranlara veda edecek.

22 Mayıs’ta ilk bölümü görücüye çıkan dizi, hatırı sayılır reytingler aldı. Bugüne kadar 6 bölümü ekrana gelen dizi, genel olarak ortalama 3’ün üzerinde bir reyting aldı. Bu yönüyle bakıldığında diziye haksızlık yapıldığı kanısındayım. 3 ve 3’ün üzerinde reyting alan bir dizi, benim için başarılıdır. Eğlence ve sinema ağırlıklı yayınların yoğun olduğu, çok az sayıda yeni yapımın ekrana geldiği yaz döneminde bu başarıyı elde etmek, kolay değildir.

Açıkçası, diziye erken final yaptırılması beni şaşırttı. En azından yeni sezon öncesine kadar devam ettirilebilirdi ya da reytinglerinde ciddi bir düşüş yaşarsa, bu karar alınabilirdi. Çünkü ‘Çift Kişilik Oda’ finali hak etmiyor. Umarım, kanal aldığı bu yanlış karardan döner.

‘Kul: Dilemma’ iddialı geliyor

Mehmet Emin Yıldırım’ın hem senaryosunu yazdığı hem de yönetmenliğini üstlendiği, Lil Yapım imzalı psikolojik gerilim türündeki ‘Kul: Dilemma’ filminin çekimleri, İstanbul’da tamamlandı.

Başrollerini Yiğit Çelebi ve Gürgen Öz’ün paylaştığı film, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikâyesiyle dikkat çekiyor. Filmin kadrosunda Özlem Çınar, Sadi Celil Cengiz, Şeyma Peçe, Birgül Ulusoy, Tayfun Sav, Mertkan Arat, Enis Boztepe ve Mustafa Konak gibi oyuncular da yer alıyor.

Sadece bir gece içinde geçen olayları konu alan film, insan ruhunun karanlık ve katmanlı yönlerine odaklanıyor. İstanbul’un gece atmosferini etkileyici bir şekilde perdeye taşıyacak olan film, 29 Ağustos’ta vizyona girecek.

Yaza hareket katan bir şarkı

Emir Can İğrek, yaz esintilerinin olduğu ‘Ruj’u Hypers Music etiketiyle yayınladı.

Sözleri ve müziği Emir Can İğrek’e ait olan şarkının düzenlemesini Yiğit Avcı yapmış. Hareketli bir şarkı olan ‘Ruj’, elektronik tınılarıyla 2025 yazına hareket katıyor. Şarkının vokalinde Emir Can İğrek’e Türk Pop Müziği’nin yıldız isimlerinden Gülşen eşlik etmiş. Gülşen, sesi ve yorumuyla şarkıya müzikal bir derinlik ve renk katmış.

Yazın en çok konuşulacak şarkılarından biri olmaya aday ‘Ruj’u keyifle dinledim.