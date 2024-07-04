Çift maaşlılara yenileri eklendi. İşte o isimler…

3 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla kamuda birden fazla pozisyonda görev yapan bürokratların sayısı arttı.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, bazı bürokratlar kamuda dört farklı pozisyonda yer alıyor.

ÇİFTE GÖREVLER

Cumhurbaşkanlığı Kararı ile atanan bazı bürokratlar ve kamudaki görevleri şöyle:

Abdullah Buğrahan Karaveli: 28 Haziran 2024 tarihi itibarıyla Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) Başkanı ve Yürütme Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda 23 Şubat 2024 tarihinden beri TEDAŞ’ın yönetiminde yer alıyor.

Ali İbrahim Gür: Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine atanmış olup, aynı zamanda Hazine ve Maliye Bakanlığı Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürlüğü'nde Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyor.

Selçuk Erdal Günal: Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmış ve aynı zamanda Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü'nde Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışıyor.

Cebrail Yılmazer: 2 Temmuz tarihli atama kararı ile SGK Yönetim Kurulu’na atanmış olup, Hazine Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak da görev yapıyor.

İlker Ilgın: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Danışmanı, TKİ Ynetim Kurulu Üyesi, TPIC Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Eskrim Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Denetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor.

Taha Arvas: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi, Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) Genel Müdürü ve Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev alıyor.