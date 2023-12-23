Çift rahimli bir kadın iki günde iki bebek doğurdu

Kaynak: DHA
Çift rahimli bir kadın iki günde iki bebek doğurdu
ABD’de yaşayan bir kadın, doğuştan çift rahmi olduğunu ve nadir görülen bir hamilelikle her iki rahminde de kız bebek beklediğini sosyal medya hesabından açıklamıştı. Hatcher, iki bebeği iki ayrı günde doğurduğunu duyurdu.

ABD’de yaşayan 32 yaşındaki Kelsey Hatcher isimli bir kadın, Alabama Üniversitesi Birmingham (UAB) Hastanesi'nde 20 saatlik bir doğum gerçekleştirerek Salı günü birinci, Çarşamba günü ise ikinci kızını dünyaya getirdi.

“MUCİZE BEBEKLERİMİZ DOĞDU"

Bebeklerin doğumu hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Hatcher, “Mucize bebeklerimiz doğdu! İstatistiksel olarak yeterince nadir görüldükleri için kendi doğum günlerinin de olması gerektiğine karar verdiler. Roxi Layla 19 Aralık Salı gecesi saat 7:49'da doğdu ve ona kız kardeşi Rebel Laken 20 Aralık Çarşamba sabahı saat 6:09'da katıldı" ifadelerini kullandı. Harcher, konuşmasının devamında,"UAB'deki ekibimiz inanılmazdı ve daha iyi bir deneyim yaşayamazdık! Tüm doğum hikayesini sizlerle paylaşmak için sabırsızlanıyorum! Şimdi hepimiz evdeyken, birbirimize bağlanmak, iyileşmek ve tatilin tadını çıkarmak için zaman ayıracağız!” dedi.

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