Çiftçi aç kalan tilkiyi pastayla kirpiyi ise fıstık ile besledi! Dostlukları gülümsetti

Amasya'da bir çiftçi, aç kaldıkları için her akşam evinin bahçesine kadar gelen tilkileri ve kirpileri elleriyle besliyor. Çiftçi Ömer Sarı, dostluk kurduğu iki tilkiye pasta, kirpilere ise fıstık yediriyor.

Büyük Kızılca köyünde çiftçilik yaparak geçimini sağlayan evli ve 2 çocuk babası Ömer Sarı, tarladan dönüşte karşılaşması üzerine ekmeğini bölüp vermesi sonrasında peşinden evine kadar gelen tilkiyi elleriyle beslemeye başladı.

Ertesi hafta bahçeye gelen tilki sayısı 2 oldu. Onları kirpilerde takip etti. 55 yaşındaki Sarı, şimdi 2 tilki ve çok sayıda kirpiyi her akşam besliyor.

TİLKİLERE PASTA, KİRPİLERE FISTIK

Çiftçi dostluk kurduğu iki tilkiye pasta, kek, peynir, kirpilere ise fıstık yediriyor. Kendisine alıştıkları için tilkilerle selfie bile yaptığını söyleyen Ömer Sarı, "Artık ekmek yemekten bıktılar. Şimdi böyle idare ediyoruz. Doğadaki canlıların da yaşama hakkı var. Onların yaşam alanlarını daraltmayalım. Onlara zarar vermeyip sevmeliyiz" ifadelerini kullandı.

"TAVUKLARIM OLSA TİLKİLERİN ÇALMASINI İSTERİM"

Tilkilerin genellikle tavuk çalmalarıyla tanındığını anlatan çiftçi Ömer, "Şimdi tavuk besleyenlerin kümesleri çok korunaklı. Onun için tilkiler tavuk da çalamıyor. Benim tavuklarım olsa tilkilerin çalmasını isterim. Bu duruma sevinirim" diye konuştu.

