Çiftçi borç batağında: Konya alarm veriyor

Abdurrahman KARA/ Konya

Konya'da bitkisel ve hayvansal üretim yapan çiftçilerin yaşadığı zorluklar, Çiftçiler Günü vesilesiyle bir kez daha gündeme geldi. Sahada üretim yapan çiftçiler, girdi maliyetlerinin artışına ve ürün fiyatlarının yetersizliğine dikkat çekerken, tarım sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti Konya Tarım Politikaları Başkanı ve Ziraat Yüksek Mühendisi Abdullah Zor, kuraklık, destek politikaları ve üretim yapısına dair çeşitli sorunlara değindi.

Çiftçiler Günü’nde konuşan bir üretici, son bir yılda girdi maliyetlerinin yüzde 50’ye varan oranlarda arttığını belirterek, “Biz çiftçiler olarak çok muzdaripiz. Geçtiğimiz yıl süt 13,5 liraydı, şimdi 15,5 lira. O da nakliye çıktıktan sonra. Ulusal Süt Konseyi 17 TL açıklıyor ama biz o fiyattan faydalanamıyoruz,” dedi.

Sütü bu fiyattan dahi satmakta zorlandıklarını ifade eden çiftçi, fabrikaların süt almak istemediğini ve ödemelerin geç yapıldığını vurguladı. Aynı şekilde yem fiyatlarında da ciddi artışlar olduğunu belirterek, “Yem 30-40 TL bandında. Sürekli zam geliyor. Üretim yapmak için çabalıyoruz ama emeğimizin karşılığını alamıyoruz,” diye konuştu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Abdullah Zor ise gübre, ilaç, akaryakıt, yem ve elektrik gibi temel girdilerin maliyetlerinin çiftçiyi üretimden soğuttuğunu söyledi. “Çiftçi, vadeli aldığı gübre ve ilacı ödeyemez hale geldi. Çünkü faiz oranları çok yüksek. Girdi maliyetleri artarken mahsuller aynı fiyata satılıyor,” diye belirtti.

Tarlada 7.700 TL’ye satılan arpanın, yem olarak 11.000 TL’ye geri döndüğünü belirten Zor, süt üreticisinin 15 TL’ye sattığı süte karşılık yemi 14 TL’ye almak zorunda kaldığını kaydetti. “Bu tablo sürdürülemez” ifadelerini kullandı.