Hazine destekli sübvansiyonlu tarım kredilerinde çiftçi aleyhine yapılan faiz düzenlemesi, gelen tepkiler üzerine iptal edildi. 24 Ekim 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ve faiz indirim oranlarını yarı yarıya azaltan Cumhurbaşkanı Kararı, 30 Ekim 2024’te yürürlükten kaldırıldı.

Yeni düzenlemeyle birlikte Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifi ve Ziraat Katılım tarafından kullandırılan sübvansiyonlu kredilerde faiz indirimi yeniden eski oranlarla uygulanacak. Kredi üst limitlerinde ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Son yıllarda artan gübre, yem, mazot ve enerji giderleri nedeniyle finansmana erişimde zorluk yaşayan çiftçiler için sübvansiyonlu krediler büyük önem taşıyor. Sektör temsilcileri aksi durumda artan finansman maliyetlerinin üretimden çekilmeleri hızlandırabileceği ve gıda fiyatlarında yeni bir baskı yaratabileceği uyarısında bulunuluyordu.