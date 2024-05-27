Çiftçi diktiği meyveyle köşeyi döndü! Kanser olan eşine de şifa oldu

Aronya meyvesinin antioksidan değerlerinin diğer meyvelere göre çok fazla olduğunu aktaran Tosun, “Biz aronya yetiştiriciliğine başladığımızda çevremizden dalga geçenler bile oldu. Çünkü biz yetiştiriciliğe başladığımızda adını bile bilen yoktu. Daha sonrasında sağlığa faydaları ülke genelinde araştırma enstitüsünde bitki yetiştiriciliği çeşitleri onaylamasıyla Türkiye’de aronya meyvesi duyulmaya başladı. Bu meyvenin faydaları öğrenildikçe biraz daha ilgi artmaya başladı. Aronya meyvesi kiraz, kayısı gibi keyif veren bir meyve değil. Ağızda burukluk bırakan bir tadı var ve çalı bitkilerinin geneli aynı şekildedir. Aronya meyvesinin faydası, yüksek antioksidan içermesi. Bundan kaynaklı insanlarda düzenli tüketim olursa meyve vücudun antioksidan ihtiyacını karşılayarak insanların hastalıklara karşı direncini yükselterek, hastalıklara karşı daha iyi olmalarını sağlar. Şeker hastalığı, tansiyon, karaciğer rahatsızlığı, kanser gibi hastalıklara da yüksek oranda faydası var. Aronya meyvesi antioksidanın genel özelliklerini barındırır.