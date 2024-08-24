Çiftçi erken seçim istedi. Mazot dahi alamayan çiftçinin traktörlü eylemi de kısa sürdü

HÜSEYİN DEMİR / YENİÇAĞ GAZETESİ / UŞAK

Uşak Havalimanı karşısında İkisaray köyü kavşağıda toplanan Uşaklı çiftçiler, hükümete erken seçim çağrısında bulunan pankartlar açtı. Çiftçiler, Uşak-İzmir yolunda traktörleriyle geçiş eylemi yaptı.

Eyleme bazı siyasiler de eşlik etti. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Cumhuriyet Halk Partisi Uşak Milletvekili Dr.Ali Karaoba, İl Genel Meclisi Başkanı Kadir Uslu, Kızılcasöğüt Belediye Başkanı Refik Tuncay ve çiftçi temsilcilerinin katıldığı eylem, E-96 Karayolunda traktörlü konvoyla bitirildi.

İkisaray köyü karşısı Uşak Havalimanı kavşağından başlayıp E96 Karayolu üzerinde bulunan Şeker Fabrikası karşısında son bulan bir km’lik traktörlerin konvoyu ile yapılan eylemde kornalar çalındı. Çeşitli pankartlar asılan geçiş eyleminde Mazot deposu boş olan çiftçiler eylemi kısa mesafede bitirmek zorunda kaldılar.

“YALIM, BİR DEPO MAZOT KARŞILIĞI DÖRTYÜZ KİLOGRAM BUĞDAY...”

Büyük çiftçi buluşmasında konuşan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, "Amacımız burada toplanıp çiftçinin zor durumda olduğunu belirtmek, bugün burada bir traktörün deposunu doldurmanın buğday olarak karşılığı dört yüz kilogramdır yani çiftçi traktörünün deposunu doldurabilmesi için tam dört yüz kilogram buğday satması gerekiyor" dedi.

“KIRMIZI MAZOT UYGULAMASININ HAYATA GEÇMESİ LAZIM”

Yalım, “Bizim çiftçimizin Almanya, Belçika çiftçisinden bilgi birikim olarak hiçbir eksiği yoktur. Hatta bizim çiftçimiz daha çalışkandır. Hükümet çiftçimize sadece destek olacak, köstek olmayacak başka bir şey istemiyoruz. Gübreyi kendimiz üretmemiz gerekiyor bunu yaptığımız müddetçe çiftçi ayakta kalır” ifadelerini kullandı.

İLAÇLAMA DRONU MÜJDESİ VERDİ

25,26,27. Dönem CHP Uşak Milletvekili olarak görev yapan Özkan Yalım, Çiftçi sorunlarıyla ilgili bir çok konuyu Meclis gündemine taşıyan Yalım, Uşak Belediye Başkanı olmasının ardından ilk icraatlarından birinin de çiftçilere yönelik tarımsal ilaçlama dronunu belediyesine kazandırdığının müjdesini verdi

Yalım, “Buradan tüm çiftçilerimize müjde veriyorum, en azından bir nebze sizlere destek olmak için bir saatte dört hektar yani kırk bin bin metrekare ilaçlama yapan tarımsal ilaçlama dronunu belediyemize kazandırdık. Yakında köy muhtarlarımızla programlayarak çiftçilerimizn tarlalarında ilaçlamalara başlayacağız. Ücretsiz olarak yapacağımız bu hizmetle çiftçimiz yanında olduğumuzu bir defa daha görecek" ifadelerini kullandı.

Uşak Milletvekili Ali Karaoba Yalım’ın ardından açıklamalarda bulundu. Karaoba, "Uşaklı üretici kardeşlerimin sesi olmak için bugün büyük bir coşkuyla meydanlardaydık!

Yandaşa ve 5'li çetelere değil, üreten ellerimize destek istiyoruz. Buradayız çiftçimiz bitmiş tükenmiş sorunlarını bugün de dinledik çözüm olmak için bir aradayız” ifadelerini kullandı.