YENİÇAĞ - Tokat / Fatih Karaman

​Hazine destekli sübvansiyonlu tarım kredilerinde çiftçilerin tepkisine yol açan ve faiz indirim oranlarını yarıya düşüren Cumhurbaşkanı Kararı yürürlükten kaldırıldı. Bu kararın iptalinde, üreticilerin yaşadığı mağduriyeti sürekli gündeme taşıyan CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz'ın girişimleri belirleyici oldu.

​24 Ekim 2024 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan düzenleme ile çiftçilerin kullandığı sübvansiyonlu kredilerin faiz oranları yükseltilmiş ve üreticinin faiz yükü yaklaşık 10 puan artmıştı. Ancak çiftçi kesiminden gelen yoğun itirazlar üzerine, sadece altı gün sonra, 30 Ekim 2024 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan yeni bir kararla bu artış düzenlemesi iptal edildi.

​Bu yeni karar doğrultusunda; Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Katılım aracılığıyla kullandırılan sübvansiyonlu kredilerde eski faiz oranları uygulamaya devam edecek.

​CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, gelişmeyi şu sözlerle değerlendirdi:

"Üretim gücümüz olan çiftçimizin üzerindeki yükü haksız yere artıran bu kararın yanlış olduğunu sürekli dile getirdik. Sonunda çiftçinin feryadına kulak verildi ve doğru olan yapıldı. Bizler her zaman alın teriyle üreten köylümüzün ve emekçimizin yanında olacağız."

​Durmaz ayrıca, tarımsal üretimin devamlılığı için çiftçiye verilen desteklerin artırılması gerektiğini vurgulayarak, "Üretimi destekleyen politikalar, bu ülkenin geleceğine yapılan en büyük ve en önemli yatırımdır," ifadelerini kullandı.

​Hazine destekli sübvansiyonlu tarım kredilerinde çiftçilerin tepkisine yol açan ve faiz indirim oranlarını yarıya düşüren Cumhurbaşkanı Kararı yürürlükten kaldırıldı. Bu kararın iptalinde, üreticilerin yaşadığı mağduriyeti sürekli gündeme taşıyan CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz'ın girişimleri belirleyici oldu.

​24 Ekim 2024 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan düzenleme ile çiftçilerin kullandığı sübvansiyonlu kredilerin faiz oranları yükseltilmiş ve üreticinin faiz yükü yaklaşık 10 puan artmıştı. Ancak çiftçi kesiminden gelen yoğun itirazlar üzerine, sadece altı gün sonra, 30 Ekim 2024 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan yeni bir kararla bu artış düzenlemesi iptal edildi.

​Bu yeni karar doğrultusunda; Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Katılım aracılığıyla kullandırılan sübvansiyonlu kredilerde eski faiz oranları uygulamaya devam edecek.

​CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, gelişmeyi şu sözlerle değerlendirdi:

"Üretim gücümüz olan çiftçimizin üzerindeki yükü haksız yere artıran bu kararın yanlış olduğunu sürekli dile getirdik. Sonunda çiftçinin feryadına kulak verildi ve doğru olan yapıldı. Bizler her zaman alın teriyle üreten köylümüzün ve emekçimizin yanında olacağız."

​Durmaz ayrıca, tarımsal üretimin devamlılığı için çiftçiye verilen desteklerin artırılması gerektiğini vurgulayarak, "Üretimi destekleyen politikalar, bu ülkenin geleceğine yapılan en büyük ve en önemli yatırımdır," ifadelerini kullandı.