Çiftçi isyanda: Bu işi bırakmak zorunda kalacağız!

Kaynak: Haber Merkezi

Kutlu Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erdemli ve parti heyeti Nevşehir’de hayvancılıkla uğraşan bir aileyi ziyaret etti.

Nevşehir’de hayvancılıkla geçimini sağlayan emekçi bir aile Kutlu Parti heyeti tarafından ziyaret edildi. Kendilerine işlerinin nasıl gittiği sorulduğunda, derin bir endişe ile “Böyle giderse bir yıla kalmaz bu işi bırakmak zorunda kalacağız” cevabını verdiler.

Mevcut iktidarın, DEM Parti ve benzeri yapılarla yürüttüğü çıkar odaklı ortaklıkların, üreticiye en küçük bir fayda sağlamadığı gibi doğrudan zarar verdiğini açıkça dile getirdiler. Çiftçimiz; kendi geçim derdiyle, hayvanını nasıl besleyeceğiyle uğraşırken, iktidarın tek derdinin koltuklarını korumak olduğunu net bir şekilde ifade etti.

Kutlu Partiden yapılan açıklamada; "Vatandaşlarımız, artık ikinci sınıf muamele görmekten yorulmuş, adaletsizlikten bunalmıştır. Üretenin değer görmediği, emeğin kıymet bulmadığı bu düzene son verecek irade, halkın ta kendisidir.

Kutlu Parti olarak; çiftçinin, köylünün, hayvancılıkla uğraşan her yurttaşımızın sesi olmaya, emeğin siyasetiyle bu adaletsiz düzene karşı durmaya kararlıyız" denildi.

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