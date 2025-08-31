Çiftçi Kayıt Sistemi 2026 üretim yılı başvuruları 1 Eylül'de başlayacak

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) 2026 üretim yılı başvuruları 1 Eylül tarihinde başlayıp 31 Aralık'ta sona erecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 31 Ağustos tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Çiftçilerin iş ve işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla ÇKS Yönetmeliğinde bazı değişiklikler yapıldı.

Yapılan değişiklik ile mülkiyeti kamuya ait arazilerde üretim yapan çiftçiler, kira sözleşmesinin bulunmaması durumunda "taahhütname" ile başvuru yapabilecek. Kamu arazilerine "taahhütname" ile başvuran çiftçilerin tarımsal desteklerden yararlanabilmesi için ise kira sözleşmesini ibraz etmeleri gerekiyor.

Çiftçiler, belirtilen süre dışında da ürün değişikliği talebinde bulunabilecek. Bu talepler, üretim yılı sonuna kadar tespit komisyonu tarafından değerlendirilecek. Üretim bilgilerinde Bakanlık tarafından farklılık olduğunun tespiti halinde, re'sen düzeltmeler yapılacak.

Arazinin sulama durumuna ilişkin değişiklik başvuruları her yıl 30 Haziran tarihine kadar yapılabilecek. Bu tarihten sonra gelen talepler ise üretim yılı sonuna kadar tespit komisyonu tarafından değerlendirilecek. Kira fesih işlemlerinde, arazi üzerinde ürün varsa kira sözleşmesi ürünün hasat tarihi itibarıyla sona erecek.

