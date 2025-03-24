Çiftçi "Olmaz" denileni yaptı paraya para demiyor. Romatizma ağrılarını hafifletiyor

Antalya’nın Kumluca ilçesinde çiftçilik yapan Ahmet Ünal, birçok kişinin imkânsız olarak gördüğü bir başarıya imza attı. Kasım ayında dikimini yaptığı kavunlarını mart ortasında hasat eden Ünal, kilosunu 200 TL’den satarak büyük bir gelir elde etti.

Kumluca’nın Salur Mahallesi'nde örtü altı tarımla uğraşan 55 yaşındaki üretici, kışın kavun yetiştirmek için özel yöntemler geliştirdi. Serasının güneş alan bir yamaçta olması sayesinde sıcaklığı koruduğunu belirten Ünal, soğuk günlerde de soba yakarak ürünlerini dondan korudu.

TAM NOT ALDI

Ünal’ın ürettiği kavunlar, kalitesi ve aromasıyla tüccar ve komisyonculardan tam not aldı. Normal şartlarda yaz meyvesi olarak bilinen kavunu bu dönemde yetiştirmek zor olsa da Ünal’ın başarısı, bölgedeki üreticilere de ilham kaynağı oldu.

"BAŞARDIM"

Çevresindekilerin kışın kavun yetiştirmenin imkânsız olduğu yönündeki uyarılarına rağmen üretime devam ettiğini belirten Ünal, "Ben yapacağım dedim ve yaptım. Piyasada kilosunu 400 TL’ye satmayı hedefledim ama 200 TL’den alıcı buldum. İlk hasatta 2 ton kavun sattım" diye konuştu.

BESİN DEĞERİ YÜKSEK

Kavun, bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı koruma sağlıyor. Ayrıca kalp sağlığını destekleyerek damar tıkanıklığını önlemeye yardımcı oluyor. Potasyum ve C vitamini açısından zengin olan kavun, tansiyonu düzenlerken böbrek taşlarının düşmesine de katkı sağlıyor.

Ünal, diğer üreticilere de seslenerek, "Bu tarihte dikim yapan herkes başarıya ulaşır. Hasadı tam 15 Mart’ta yaptık, tonajdan ve fiyatlardan çok memnunum" dedi.

KAVUUN GÜCÜ

Kavun, bağışıklık sistemini güçlendirmesinin yanı sıra kalp ve damar sağlığını destekleyen faydalı bir meyvedir. Sindirimi kolaydır, böbrek taşlarının düşmesine yardımcı olur ve cildi nemlendirir. Aynı zamanda metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeye katkı sağlar.

Kavun, içerdiği potasyum ve C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı koruma sağlar. Kalp ve damar sağlığını destekleyen bu meyve, tansiyonu düzenler ve kansızlık sorunlarına iyi gelir.

Ayrıca, böbrek taşlarının düşmesine yardımcı olurken, idrar söktürücü özelliğiyle vücudu arındırır. Sindirimi kolay olduğu için diyet yapanlara önerilir ve metabolizmayı hızlandırarak kilo kontrolüne katkı sunar.

Kavun ayrıca sinir sistemini yatıştırıcı etkisiyle stres ve uyku problemlerine iyi gelir. Cildi nemlendirirken, romatizma ağrılarını hafifletir. Spor sonrası susuzluğu gidermesiyle de öne çıkan kavun, sağlıklı bir yaşam için ideal bir meyvedir.