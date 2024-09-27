Çiftçi, pamuktan umduğunu bulamadı

Adana'da "beyaz altın" olarak bilinen pamuk hasadı sürerken, çiftçiler hem verim hem de fiyat düşüklüğü nedeniyle hayal kırıklığı yaşıyor. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, iplik fabrikalarının pamuğu yurt dışından temin etmesi nedeniyle yerli pamuğun değer kaybettiğini belirtti.

Adana, pamuk üretiminde ülke genelinde beşinci sırada yer alıyor. Bu yıl yaklaşık 147 bin dönüm alanda ekilen pamuktan, dönüm başına ortalama 350-400 kilogram verim alınması bekleniyor. Toplam rekoltenin ise 70 bin ton civarında olması öngörülüyor.

Doğan, şu anki verimle ilgili olarak, "İlk hasatta dönüm başına 350-400 kilogram verim almıştık, şimdi ise 500-600 kilogram bekliyoruz. Ancak fiyatlar çok düşük. Serbest piyasada pamuk fiyatları kilogram başına 21 lira, Çukobirlik 25 lira, Antbirlik ise 28 lira açıkladı" dedi.

"PAMUK PARA ETMİYOR"

Doğan, 500 kilogram verim alındığında çiftçinin maliyetlerini karşılayabildiğini belirterek, "2018'de 455 bin dönüm alanda pamuk ekimi yaptık ama son yıllarda ekim alanları sürekli azaldı. İplik fabrikaları yurt dışından pamuk alıyor, bu nedenle yerli pamuk para etmiyor. Gümrük vergilerini artırmadığımız için pamuk ekimi her geçen gün azalıyor" ifadelerini kullandı. Ayrıca, pamuk fiyatlarının en az 30 lira olması gerektiğini vurguladı.