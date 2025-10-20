Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, Mutlucan Şeker Fabrikası’na pancar teslim eden çiftçiler, yüksek fire oranı ve kalitesiz küspe uygulamasına isyan etti. İstihkak hakkı olan yüzde 12-12,5 oranındaki kuru küspe yerine sulu, pis ürün verildiği iddiası, fabrika sahasında gerilimi artırdı.

Döküm alanında tartışma yaşayan çiftçi U.B., fabrikanın sahibi Ş.M.’ye aniden yumruk savurdu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Ş.M. yere yığılırken, güvenlikçiler U.B.’yi uzaklaştırdı. Şikayet üzerine gözaltına alınan U.B., poliste ifade verip serbest kaldı.

Çiftçiler, yıllardır süren fire ve yem sorunlarının ekonomilerini zora soktuğunu belirterek, yetkililerden denetim talep etti. Fabrika yetkilileri sessiz kalırken, soruşturma devam ediyor.