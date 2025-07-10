Çiftçi satamamaktan vatandaş alamamaktan! Tarlada karpuz 'bedava'

Osmaniye bir çiftçi, yaklaşık 50 dönüm karpuz tarlasındaki ürünleri satamadığı için vatandaşlara bedava açtı. Tarlaya akın eden kimi vatandaş arabasıyla, kimi traktörü ile kimi minibüsle gelerek karpuzları topladı.

"İLK DEFA KARPUZ YİYORUZ"

Karpuz toplamaya gelen bir vatandaş şöyle konuştu:

"Karpuza geldim bedava olduğunu duydum, tarlada kalmış, satılmamış. Biz de bedava diye alalım çocuklara dedik, dikenin hayrına yesin. Bu çiftçinin hali ne olacak? Mallar tarlada. Mazot 55 lira gübre bin 500 lira ne olacak bu işin sonu? Satamamış hepsi burada kalmış. Sayesinde karpuz yiyoruz Allah razı olsun. Piyasada 10 lira, tarlada bedava."

Bir vatandaş ise "Adam satamamış biz de toplamaya geldik. Karpuz bedava. Çarşıda 10 lira kilosu, burada bedava. İlk defa karpuz yiyoruz" dedi.

"DİLİM DİLİM YİYORUZ İDARE EDİYORUZ"

Başka bir vatandaş, "Milletin malı para etmiyor tarlada kalıyor gördüğün gibi. Her şeye muhtacız, mal besliyoruz, malımız para etmiyor, bir şeyler dikiyoruz para etmiyor. Biz nereye gideceğiz, nasıl yaşayacağız? Çare göstersinler. Ektiğimiz mahsulden para alamıyoruz diktiğimizden para alamıyoruz biz açlıktan mı ölelim? Bir karpuz alıyoruz bir haftada zor idare ile yiyoruz bir haftada dilim dilim" diye konuştu.

"MİNİBÜSLE GELDİK DOLDURDUK"

Bir başka vatandaş, "Herkese serbest, halka serbest etmiş satamamış. Tarlada 1 lira, 2 lira kilosu, 10 liraya biz çarşıda alıyoruz'' derken bir başka vatandaş ise "Adam satamadı halka açtı. Tarlada kaldı vatandaşa bıraktı. Gönül rızası ile toplayın dedi. Tarlada 1 lira ama satamadı kendi kaldı böyle bıraktı. Alan olmadı kimse. Biz de minibüsle geldik doldurduk. Eve götüreceğiz ihtiyaç sahiplerine vereceğiz" dedi.