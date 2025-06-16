Çiftçi sevabına dağıttı. 30 ton anında bitti

Ahlat ilçesinde ve Adana'da çiftçilik yapan Mesut Subaşı, Adana'da hasat ettiği karpuzların bir kısmını hemşehrilerine bedava dağıtılmak üzere Ahlat'a gönderdi. Bir TIR'la gönderilen 30 ton karpuz, ilçenin Selçuklu Çarşısı meydanında vatandaşlara dağıtıldı.

Bedava karpuz dağıtılan TIR'ın etrafını çeviren vatandaşlar, karpuz almak için birbirleriyle yarıştı. Yoğunluk nedeniyle zaman zaman trafikte aksamalar olurken, bir tır dolusu karpuz bir saat içerisinde ilçe halkına dağıtıldı.

Dağıtılan karpuzlardan alan vatandaşlardan Yunus Nazlı, "Ahlatlı bir çiftçimiz bir TIR dolusu karpuz gönderdi. Vatandaşlarımıza burada bedavadan ikramda bulunuyor. Allah kendisinden razı olsun" dedi.