Çiftçi tarlasını çapalarken buldu askerler 24 saat nöbet tutuyor. Dünyada eşi benzeri yok

Düzenleme: Kaynak: AA
Çiftçi tarlasını çapalarken buldu askerler 24 saat nöbet tutuyor. Dünyada eşi benzeri yok

Fransa'da çiftçilik yapan Michel Dupont arazisinin bir kısmını çapalamaya başladı. Bu sırada toprak arasında sarı sarı taşlar buldu. Taş diye aldığı nesnenin altın olduğunu gören çiftçi sevinçten havalara uçtu. Tarla koruma altına alındı. Arazide 4 milyar Euro değerinde 150 ton altın olduğu tespit edildi.

Fransa'da bir çiftçinin arazisinde 150 tondan fazla altın tespit edildi. Fransa'da çiftçi Michel Dupont'nun arazisinde, yaklaşık 4 milyar avro değerinde olduğu tahmin edilen 150 tondan fazla altın tespit edildi.

Fransız basınındaki haberlere göre, Dupont, Auvergne bölgesindeki tarım arazisinde dikkatini çeken bir alanda çapa yapmaya başladı. Bu sırada çiftçi birkaç altın parçası buldu.

ailtin.jpg

Evine giden çiftçi durumu yetkililere bildirdi. Tarlanın çevresine asker ve polis ekipleri yerleştirildi. Olay yerine gelen jeologlar tarafından yapılan incelemelerde, söz konusu arazide 150 tondan fazla altın bulunduğu tespit edildi.

Altın yatağının yaklaşık 4 milyar Euro değerinde olduğu tahmin edilirken bu, ülkede son yıllarda yapılan en büyük altın keşiflerinden biri olarak değerlendirildi.

Resmi makamlar, bölgede doğanın korunmasına yönelik araştırmalar yapılmasını talep ederek Dupont'nun arazisinde altın çıkarılmasına şimdilik izin vermedi. Fransa'da altın yataklarının işletilmesi hükümetin yetki alanına giriyor.

auvergne-2959449-1280.jpg

Ekonomi uzmanları, söz konusu altının çıkarılmasının yüzlerce kişiye istihdam sağlayarak bölge ekonomisine ciddi katkı sunabileceğini ifade ederken çevre savunucuları ise böyle bir faaliyetin doğa üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini savunuyor.

ddd.jpg

Son Haberler
Çin'den beklenmedik vergi hamlesi: İthal mallara muafiyet kapıda
Çin'den beklenmedik vergi hamlesi: İthal mallara muafiyet kapıda
Çift şerit bitmesi tehlikeyi getiriyor!
Çift şerit bitmesi tehlikeyi getiriyor!
Böbreklerinizi bitiren iki besin! Masum görünen katiller
Böbreklerinizi bitiren iki besin! Masum görünen katiller
Somalı kadınlar Mardin’e kütüphane kurdu
Somalı kadınlar Mardin’e kütüphane kurdu
Trabzonspor’un gençleri tarih yazmak için sahaya çıkacak: İsviçre’de dev mücadele
Trabzonspor’un gençleri tarih yazmak için sahaya çıkacak: İsviçre’de dev mücadele