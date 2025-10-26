Olay, kırsal alandaki Yoğunca Mahallesi'nde gerçekleşti. Traktörüyle tarlasını süren çiftçi İrfan Baytok, pulluğa takılan bir metal parçayı fark etti. Metali dikkatlice tarlanın dışına taşıyan Baytok, vakit kaybetmeden durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarın hemen ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgede yaptığı detaylı incelemede, söz konusu mühimmatın patlamamış 115 milimetrelik bir top mermisi olduğu tespit edildi. Bölgeye intikal eden bomba imha uzmanları tarafından güvenli bir alana nakledilen top mermisi, fünye kullanılarak başarılı bir şekilde imha edildi.