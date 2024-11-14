Çiftçi tarlayı terk ediyor istihdam düştükçe düştü. 10 puan birden geriledi

Tarım istihdamında rakamlar kötüleştikçe kötüleşti. Tarımdaki istidam 19 yılda tam 10,5 puan birden gerileme yaşandı.

Son 20 yılda Türkiye’de iş gücünde önemli bir dönüşüm yaşandı. Tarım ve sanayi sektörlerinin istihdamdaki payı düşerken, hizmet sektörü hızla büyüyerek ekonomide öne çıktı. TÜİK’in 2005-2024 verilerine göre, bu süreçte 13 milyon 339 bin kişilik yeni istihdam yaratıldı ve bunun yüzde 81,2’si, yani 10 milyon 830 bin kişi, hizmetler sektöründe iş buldu.

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TARIMDA 10,5 PUANLIK PAY KAYBI

Tarım sektörünün istihdamdaki payında 2005 yılından bu yana dikkat çekici bir azalma yaşandı. 2005 yılında yüzde 25,5 olan tarımın istihdamdaki payı, 2024’ün ikinci çeyreğinde yüzde 15’e düştü. Bu 10,5 puanlık düşüş, tarım sektörünün toplam istihdamdaki önemini kaybettiğini gösteriyor. İstihdamda genel artışa rağmen, tarımdaki iş gücü sayısında düşüş yaşandı. 2005 yılında 4 milyon 945 bin olan tarım çalışanı, 2024 yılı itibariyle 4 milyon 896 bine gerileyerek 49 bin kişi azaldı.

SANAYİ SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM ARTIŞI, PAY AZALMASI

Sanayi sektörü de benzer bir süreç yaşadı. Sektörün istihdamdaki payı 2005’te yüzde 21,4 iken, 2024 yılına gelindiğinde yüzde 20,5’e geriledi. Bu düşüşe rağmen sanayide çalışan sayısı arttı. 2005 yılında 4 milyon 140 bin olan sanayi sektörü çalışanı, 2024 yılı itibariyle 6 milyon 697 bine ulaştı. Bu durum, sanayi sektörünün pay kaybetse bile iş gücü ihtiyacını artırdığını ortaya koyuyor.

HİZMET SEKTÖRÜNDE BÜYÜK PATLAMA

Hizmetler ve inşaat sektörlerinde ise istihdamda büyük bir yükseliş yaşandı. 2005 yılında hizmetlerin istihdamdaki payı yüzde 53,1 iken, 2024 yılı itibariyle yüzde 64,5’e çıktı. Sayısal olarak ise 10 milyon 272 binden 21 milyon 102 bine ulaşarak yüzde 100’den fazla bir artış kaydetti. İnşaat sektörü de bu büyümeye katkı sağladı; 2005’te yüzde 5,7 olan istihdam payı, 2024’te yüzde 6,5’e yükseldi. İnşaat sektöründeki çalışan sayısı 1 milyon 96 binden 2 milyon 980 bine çıktı.

HER 10 YENİ İSTİHDAMDAN 8’İ HİZMET SEKTÖRÜNDE

Son 20 yıllık dönemde Türkiye iş gücü piyasasında hizmet sektörünün ağırlığının arttığı görülüyor. 2005’ten 2024 yılına kadar yaratılan 13 milyon 339 bin kişilik yeni istihdamın büyük bölümü hizmet sektöründen geldi. Bu veriler ışığında, yeni iş gücüne katılan her 10 kişiden 8’i hizmetler sektöründe, 2’si sanayi sektöründe istihdam edildi. Bu dönüşüm, Türkiye’nin istihdam yapısında hizmet sektörünün etkisinin giderek arttığını ve gelecekte de istihdam yaratma potansiyelinin bu sektörde yoğunlaşacağını gösteriyor.