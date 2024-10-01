Çiftçi ürününü sokağa döküyor siz tabela değiştiriyorsunuz

Adem, Tarım ve Kredi Kooperatifleri Marketlerinin bu yılın ilk altı ayında 1,5 milyar lira faaliyet zararı yaptığını ve aynı dönemde 1,5 lira faiz ödediğini hatırlatarak şunları söyledi: ''Çiftçi ürününü satamıyor, sokağa döküyor. Ama siz tabela değiştiriyorsunuz. Bu nasıl bir yönetim anlayışıdır? Kamuda tasarruf tedbirleri uygulanırken, çiftçinin zor günler geçirdiği, tarımsal üretimde büyük sıkıntılar yaşandığı bir dönemde 2500 marketin tabelasını değiştirmek için 500 milyon lira harcamak, çiftçinin kaynaklarını çarçur etmekten başka bir şey değildir. Faiz bataklığındaki kooperatifin parası tabela değişikliğine mi harcanmalı, yoksa çiftçinin desteklenmesine mi? Bu, çiftçinin alın terine saygısızlıktır. Çiftçiler, emeğinin karşılığını alamıyor, ürününü satamıyor, tarlada kalan ürünler çöpe gidiyor. Ama Tarım Kredi Kooperatifleri yönetimi, çiftçinin gerçek sorunlarıyla ilgilenmek yerine tabela değişikliğiyle uğraşıyor. Bu yönetim anlayışı, çiftçiyi değil tabelayı kurtarma derdinde. Tarım Kredi Kooperatifleri, çiftçinin kara gün dostu olması gereken bir kuruluştur. Ancak bugün görüyoruz ki bu yönetim anlayışıyla çiftçi desteklenmiyor, aksine çiftçinin emeği heba ediliyor. Bu ülkede çiftçiye destek olmanın yolu tabela değiştirmekten geçmez, çiftçinin alın terine değer vermekten geçer. Kamunun tasarruf tedbirleri uyguladığı, ekonomik krizle boğuştuğumuz bu dönemde, Tarım Kredi Kooperatiflerinin 500 milyon liralık tabela değişikliği için kaynak ayırması, çiftçinin parasının nasıl boşa harcandığını açıkça gösteriyor. Çiftçinin parası, tabela değişikliğine değil, tarımsal üretimin geliştirilmesine, çiftçinin borç yükünün hafifletilmesine harcanmalıdır. Tarım Kredi Kooperatiflerinin bu sorumsuz yönetim anlayışı derhal son bulmalıdır. Çiftçinin alın teriyle dalga geçen bu harcamalar kabul edilemez.”