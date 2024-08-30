Çiftçiden düşük tekliflere tepki: 2 bin meyveyi ücretsiz dağıttı

Pazarda tanesi 5 Euro’ya kadar satılan ejder meyvesinin, aracılar tarafından üreticiden kilosu 40-50 liraya alınmak istenmesi, bir ejder meyvesi üreticisini harekete geçirdi. Üreticinin bu duruma tepki olarak sergilediği tavır, büyük ilgi ve takdir topladı. Düşük tekliflerden rahatsız olan üretici, tam 2 bin adet ejder meyvesini vatandaşlara ücretsiz dağıttı. Aracılardan gelen tekliflerin, emeğinin karşılığı olmadığını belirten üretici, “Yetiştirdiğimiz ürünlerin değerini bulmasını istiyoruz. Pazarda yüksek fiyatlardan satılırken, bizden düşük fiyata alınmak istenmesi kabul edilemez. Bu durum karşısında sessiz kalmadım ve meyvelerimi ihtiyacı olan insanlarla paylaştım,” diyerek tepkisini dile getirdi.