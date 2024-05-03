Çiftçiler dikkat! Meteorolojiden zirai don uyarısı

Kaynak: AA
Çiftçiler dikkat! Meteorolojiden zirai don uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verdiği bilgilere göre, Türkiye’de mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıklar nedeniyle, önümüzdeki günlerde bazı bölgelerde zirai don bekleniyor.

Pazar günü akşam saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi’nin güney ve doğu kesimleri, İç Ege ile Göller Yöresi’nde orta derecede zirai don riski bulunuyor.

Pazartesi gecesi boyunca İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde hafif zirai don beklenirken, salı gecesi İç Anadolu’nun doğu kısımlarında (Sivas, Kayseri, Yozgat, Nevşehir) orta derecede zirai don olasılığı var.

Çiftçiler başta olmak üzere tüm vatandaşların bu duruma karşı tedbirli olmaları ve gerekli önlemleri almaları önem taşıyor.

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ZİRAİ DON NEDİR?

Zirai don, tarım alanlarında meydana gelen don olayıdır. Genellikle düşük sıcaklıkların bitkilerin üzerinde yoğunlaşması sonucu oluşur. Bu durum, bitkilerin yapraklarına zarar verir ve donma nedeniyle ölümlerine yol açabilir. Özellikle çiftçiler için önemli bir hava olayıdır, çünkü ürünlerin verimini ve kalitesini etkileyebilir. Tedbirli olmak ve gerekli önlemleri almak, zirai donun olumsuz etkilerini azaltmada önemlidir.

14.jpgZİRAİ DON NASIL OLUŞUR?

Gece Serinlemesi: Genellikle geceleri, hava soğur ve sıcaklık düşer. Bu durum, bitkilerin yapraklarının soğumasına neden olur.

Radyasyon Soğuması: Bulutsuz gecelerde, bitkilerin yüzeyleri radyasyon yoluyla ısı kaybeder. Yani bitkiler, çevrelerine ısı yayarak soğur.

Yüzey Donması: Bitkilerin yaprakları ve gövdeleri soğudukça, su buharı atmosferden yoğunlaşarak buz kristalleri oluşturur. Bu kristaller bitki yüzeyine yapışır ve don oluşur.

Donun Etkileri: Zirai don, bitkilerin hücrelerinde suyun donmasına neden olur. Bu da hücrelerin zarar görmesine ve bitkilerin ölmesine yol açabilir.

Çiftçiler, zirai don riski olduğunda bitkilerini korumak için tedbirler almalıdır. Örneğin, bitkileri örtmek, sulamak veya rüzgarın etkisini azaltmak gibi önlemler alınabilir.

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