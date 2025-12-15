Sağlam yaptığı açıklamada, hububat tarlalarında görülen ekin kamburu böceği (Zabrus tenebrioides) kaynaklı olası zararlara karşı üreticilerin tarlalarını düzenli olarak kontrol etmeleri gerektiğini vurguladı.

Son yıllarda iklim değişikliğinin etkisiyle böcek popülasyonlarında belirgin artış gözlendiğini belirten Sağlam, bu durumun tarımsal üretimi ciddi şekilde olumsuz etkilediğini ifade etti.

Sıcaklık ve yağış düzenindeki bozukluklar nedeniyle zararlı böceklerle mücadelenin kritik önem kazandığını söyleyen Sağlam, üreticilerin buğday ekiminden kışın sertleşmesine kadar geçen dönemde daha özenli davranmaları gerektiğini kaydetti.

Zararlının temas ettiği bitkiyi tamamen yok ettiğini ve yoğunluğuna göre yüzde 100'e varan zarar verebileceğini dile getiren Sağlam, "Üreticilerin karşılaştığı en önemli zararlılardan biri Zabrus. Bu zararlı, buğdayın erken dönemde zarar yaparak tarlanın tamamen bitkisiz kalmasına neden olabilecek potansiyele sahip." dedi.

Sağlam, üreticilerin hububat alanlarındaki zararlıları erken fark edip tedbir almaları gerektiğini vurguladı.

Zabrus zararlısının tarlalarda yerel boşluklar oluşturduğunu ve bitki gelişimini olumsuz yönde etkilediğini belirten Sağlam, şunları kaydetti: "Zararlının erken dönemde tespit edilmesi çok önemli. Aksi halde ilerleyen süreçte tarlalarda kelleşmiş boş alanlarla karşılaşabiliriz. Bu nedenle bitki kökleri ve yaprakların toprak altına çekilip çekilmediği mutlaka kontrol edilmeli. Bu aşamada yüzey ilaçlaması öneriyoruz. Ürün erken dönemde olduğu için ilaç kalıntısı riski bulunmuyor. Ancak ilaçlama mutlaka ruhsatlı ürünlerle ve önerilen dozlarda yapılmalı."