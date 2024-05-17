Çiftçiler isyan etti. Ürünleri boş araziye döktü

Mersin’de bir çiftçinin, para etmediği gerekçesiyle hasat ettiği nektarileri boş bir araziye dökmesi, tarım sektöründeki zorlukları bir kez daha gözler önüne serdi. Çiftçi, büyük umutlarla yetiştirdiği nektarilerin maliyetini bile karşılamayacak fiyatlara satılmasından dolayı bu radikal kararı aldı.

Çiftçinin bu eylemi, sosyal medyada hızla yayıldı ve geniş yankı uyandırdı. Paylaşılan görüntülerde, kamyon dolusu nektarinin boş bir araziye döküldüğü ve bu durumun çiftçinin yaşadığı hayal kırıklığını ve çaresizliği gösterdiği görüldü.