Çiftçiler şimdi de İspanya'da ayaklandı

İspanya’nın Sevilya, Toledo, Granada, Huelva, Zaragoza, Ciudad Real, Valensiya, Malaga, Murcia, Tarragona, Lleida ve Madrid dahil olmak üzere bir çok şehrinde, çiftçiler traktörleriyle otoyollara çıkarak trafiği yavaşlattılar. Bazı yolları ise trafiğe tamamen kapadılar.

Sosyal medya grupları aracılığıyla mesajlaşarak organize olan çiftçiler hem Avrupa Birliği (AB) hem de İspanya hükümetinin tarım politikalarına karşı ilk büyük protestolarını gerçekleştirdiler. Protestolar genellikle barışçıl olsa da, ülke genelinde önemli otoyollarda trafiğin durma noktasına geldiği görüldü.

Tarım sektörü çalışanlarının bağlı oldukları sendikalardan yapılan açıklamalarda protestoların sebepleri şu şekilde sıralandı:

"AB tarım politikalarında esneklik yapılması, AB dışı ülkelerden gelen ürünlere kısıtlama ve daha sıkı denetim getirilmesi, kuraklık sorununa karşı yardımların artırılması, tarladan marketlere kadar olan gıda zinciri kontrolünün ve yasaların güçlendirilmesi, çiftçilere yönelik sigorta haklarının genişletilmesi."

Çiftçi protestoları, ilk olarak Fransa’da başlarken daha sonra Almanya, Belçika, İtalya, Polonya, Romanya, Portekiz ve Yunanistan gibi diğer Avrupa ülkelerine yayıldı. İspanya’da ise bu haftadan itibaren protestolar yoğunlaştı.

Çiftçi sendikaları, her gün farklı kentlerde eylemler düzenleyeceklerini duyurdu. En büyük gösterilerin 13 Şubat’ta Katalonya bölgesinde ve 21 Şubat’ta başkent Madrid’de yapılması planlanıyor.