Çiftçilerden TMO’nun hububat fiyatlarına tepki: "Beklentilerimizin çok altında"

Kaynak: İHA
Çiftçilerden TMO’nun hububat fiyatlarına tepki: "Beklentilerimizin çok altında"

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) makarnalık buğday için ton başına 10 bin, ekmeklik buğday için 9 bin 250 ve arpa için 7 bin 250 lira ödeme yapacağını açıklaması, çiftçilerin beklentilerini karşılamadı.

Diyarbakır Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Mehmet Cevat Delil, hububat fiyatlarının çiftçilerin maliyetlerini karşılamadığını ve üreticileri zor durumda bıraktığını ifade etti.

Mehmet Cevat Delil, yaptığı açıklamada, TMO tarafından açıklanan fiyatların çiftçilerden yoğun tepki aldığını belirterek, "Çiftçilerimiz önümüzdeki sezon nasıl üretim yapacağız diyor. Hububat fiyatları; ekmeklik buğday 9,25 TL, makarnalık buğday 10 TL, arpa ise 7,25 TL olarak açıklanmış. Ancak geçtiğimiz yıllara göre makarnalık ve ekmeklik buğdaya yüzde 11, arpaya ise yüzde 3 zam gelmiş durumda. Çiftçilerin ilaç, gübre, mazot ve tohum gibi girdi maliyetleri ise ikiye katlandı," dedi.

İthalatın kapatılmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Delil, "Ancak ithalatın kapatılması piyasanın hemen yükseleceği anlamına gelmiyor. Piyasada aşırı miktarda stokumuz var ve bu stoklar bitmeden iç piyasanın yükselmesi mümkün değil. Fiyatlar çok düşük, çiftçiler bu şekilde üretime devam edemez," şeklinde konuştu.

Delil, çiftçilerin girdi maliyetleri dikkate alınarak taban fiyatların belirlenmesi gerektiğini belirterek, "TMO’dan beklentimiz; ekmeklik buğday için 13 TL, makarnalık buğday için 14 TL, arpa için 10 TL olarak fiyatların revize edilmesi ve Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı çiftçilere buğday için ton başına 2 bin 500 TL, arpa için ton başına bin 500 TL fark ödemesi yapılmasıdır. Tarım sadece ekonomik bir faaliyet değil, bu toprakların geleceğidir. Çiftçilerin girdi maliyetleri dikkate alınarak, taban fiyatlar belirlenmelidir. Bu noktada TMO’ya sesleniyoruz: Bu halkın karnını doyuran çiftçilerimize kulak verin," ifadelerini kullandı.

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