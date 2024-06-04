Çiftçilerden yol kapatma eylemi

Kaynak: İHA
Çiftçilerden yol kapatma eylemi

Fransa ve İspanya sınırlarında, tarım sektöründeki çalışma koşullarının iyileştirilebilmesi amacıyla çiftçiler, yol kapatma eylemi gerçekleştirdi.

Fransa ve İspanya sınırlarında, tarım sektöründe çalışma koşullarının iyileştirilebilmesi için çiftçiler traktörleriyle yolları kapattı. Yerel kaynaklara göre, Fransız "Ultras de l'A64" topluluğunun çağrısıyla sınırda bir araya gelen çiftçiler, Avrupa Parlamentosu’nda yapılacak seçimleri öncesinde hükümet ve Avrupa Birliği üzerinde baskı oluşturmayı hedeflediler.

322274.jpgÇiftçiler, Oksitanya bölgesinde, özellikle Pyrenees-Orientales'te, ulaşımı engellemek amacıyla yolları kapattılar. Pyrenees-Orientales Valiliği'nin bildirisinde, A9 ve AP7 otoyollarının iki yönünün de trafiğe kapatıldığı bildirilirken eylemin, sabah saatlerinde başlatılan ve 24 saat sürecek olan bir eylem olduğu ifade edildi.

Söz konusu eylemler, 2024 yılının ocak ayından itibaren pek çok Avrupa ülkesinde gerçekleştirilen çiftçi protestolarının bir parçası olarak yapılıyor.

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