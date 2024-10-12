Çiftçilere 185 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesi

Düzenleme: Kaynak: AA
Çiftçilere 185 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesi

Tarım ve Orman Bakanlığı, 185 milyon 799 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan destekleme ödemesi açıklaması. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Toplamda 185 milyon 799 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktardık. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, destekleme ödemesinin detaylarına da yer verildi.

Buna göre, hayvan hastalıkları tazminatı kapsamında 94 milyon 111 bin lira

Kırsal kalkınma yatırımları için 45 milyon 321 bin lira

Bireysel sulama sistemleri için 37 milyon 525 bin lira

Sertifikalı tohum üretimine 7 milyon 871 bin lira

Sertifikalı tohum kullanımına 417 bin 435 lira

Hayvan gen kaynakları desteği kapsamında 222 bin 400 lira

İyi tarım uygulamaları için 331 bin 165 liralık destek aktarıldı.

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