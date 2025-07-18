Çiftçilere 5 milyon litre mazot desteği: 46 bin üreticiyi kapsıyor

Kaynak: AA
Çiftçilere 5 milyon litre mazot desteği: 46 bin üreticiyi kapsıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 46 bin üreticiye bu yıl 5 milyon 116 bin 875 litre mazot desteğinde bulunacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, temmuz ayı meclis toplantısında, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı 46 bin 423 çiftçiye 5 milyon 116 bin 875 litre mazot desteği sağlanmasına karar verildi.

Destekler kapsamında bugüne kadar çiftçilere verilen mazot, 18 milyon 392 bin 350 litreye ulaşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Vekili Halil Uğur, "Son üç yılda dağıtılan mazotun parasal değeri 700 milyon civarı olup 2025 yılında dağıtılacak mazotun değeri 280 milyon civarındadır. Büyükşehir belediyesinin şimdiye kadar çiftçilere hibe olarak dağıttığı mazotun bedeli yaklaşık 1 milyar liradır." dedi.

gaziantep-buyuksehirin-ciftciye-yaptigi-4-milyon-litrelik-mazot-destegi-yuzleri-guldurdu-2.jpg

Son Haberler
Şirketler biner biner kapanıyor, yenisi açılmıyor
Şirketler biner biner kapanıyor, yenisi açılmıyor
Marmaris Belediyesi 2 bin kişiye aşure dağıttı
Marmaris Belediyesi 2 bin kişiye aşure dağıttı
İpsala’da kaza! Motosiklet traktör römorkuna tosladı: Sürücü savruldu
İpsala’da kaza! Motosiklet traktör römorkuna tosladı: Sürücü savruldu
Ünlü şarkıcı Melek Mosso’yu yıkan haber! Kedisi Jülide 4 gündür kayıp: Hayranlarından yardım istedi
Ünlü şarkıcı Melek Mosso’yu yıkan haber! Kedisi 4 gündür kayıp
Galatasaray Davinson Sanchez'e partner buldu! Dünya devinin yıldızı hedefte
Galatasaray Davinson Sanchez'e partner buldu! Dünya devinin yıldızı hedefte