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Çiftçilere 53 bin adet fidan dağıtıldı

Bilecik’te çiftçilere devlet desteğiyle 53 bin adet fidan dağıtıldı. Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Bilecik’in Vezirhan beldesinde düzenlenen fidan dağıtım programına katıldı.

Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi - 10:35
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Çiftçilere 53 bin adet fidan dağıtıldı

Çiftçilere 53 bin adet fidan dağıtıldı
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Toprakla buluşturmak üzere Bilecik’in üretken çiftçilerine cennet hurması, badem, incir, ceviz ve hünnap fidanı çeşitleri olmak üzere toplamda 53 bin adet fidan Vali Kızılkaya tarafından verildi.

Fidanların büyüdüğünde Bilecik’in üretimine ciddi katkı sağlayacağını söyleyen Vali Kızılkaya, "Bizim bu fidanların tamamından verim almamız gerekiyor ki biz buradaki üretimi büyütelim. Ülkemizin üretimini büyütelim ve ülkemizin tarımsal hasılatını da artıralım” diye konuştu.

Tarımsal alanlarda çok önemli mesafeler alındığına değinen Vali Kızılkaya, “Desteklemelerden tutun, tarımda mekanizasyona, teknik çalışmalara ve diğer taraftan verimliliğin üst seviyelere taşınması için pek çok projeye imza atıldı. Ulusal ölçekteki bu çalışmalara bizlerin de yerel ölçekte her bakımdan destek olmamız gerekiyor. Bu maksatla çeşitli fidanların dağıtımını yapmaktayız” dedi.

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