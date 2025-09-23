Çiftçilere 78 Milyon TL’lik yeni destek: Şahinbey’de tarlalar boş kalmayacak!

Şahinbey Belediyesi, çiftçilere ve hayvan yetiştiricilerine arpa, buğday, mercimek, mısır tohumu, gübre, hayvan yemi gibi birçok önemli destek sunuyor. Bugün Kapcağız Mahallesi’nde bin 700 ton tohum ve 2 bin ton gübre dağıtım töreni düzenlendi. Şahinbey Belediyesi, 8 yıldır sürdürdüğü bu desteklerle çiftçilere ve hayvan yetiştiricilerine toplam 1 milyar 300 milyon TL destek verdi.

"3 MİLYAR TL'LİK ENERJİ MALİYETİNİ ÜSTLENMEYE HAZIR OLDUĞUMUZU SÖYLEDİK"

Törende konuşan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Bizim hedefimiz, tarlalarımızın boş kalmaması, her karış toprağın ekilmesi. Nasıl ki askerimiz hudutta nöbet tutuyorsa, çiftçimiz de toprağını işlemeli. Çok şükür bugün 80 bin dekardan 320 bin dekara ulaştık, ekilmeyen yerimiz kalmadı. Elbette çiftçiliğin zorlukları var. Yazı, kışı, kuraklığı, donu oluyor. Ama üretmek çok kıymetli. Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi; üretim, istihdam ve ihracat burada hayat buluyor. Biz de hükümetimiz, bakanlıklarımız, milletvekillerimiz, belediyelerimizle her zaman çiftçimizin yanındayız. En önemli meselelerimizden biri Fırat’ın suyunun Gaziantep’e getirilmesidir.

Yıllardır bunun mücadelesini veriyoruz. Kuraklık her geçen yıl artıyor. Bu nedenle su meselesini Ankara’da defalarca gündeme getirdik. Tarım Bakanımızdan DSİ Genel Müdürüne kadar birçok yetkiliyle konuştuk. Gerekirse tüm yatırımları durdurup bu projeye bütçe aktarılması gerektiğini söyledik. Fırat’ın suyunu buraya getirmek için 60 milyar TL’lik bir bütçe gerektiği belirtiliyor. Şahinbey özelinde 12 milyar TL’lik kısım var. Buradaki en büyük sorun, suyun 400 metrelik yükseklik farkıyla taşınması, yani elektrik maliyeti. Bunun için güneş panelleri kurarak maliyetleri azaltma üzerinde çalışıyoruz. Şahinbey Belediyesi olarak 3 milyar TL’lik enerji maliyetini üstlenmeye hazır olduğumuzu söyledik. Yeter ki su gelsin, çiftçimiz kuraklıktan zarar görmesin" dedi."

“ÇİFTÇİMİZE VERDİĞİMİZ DESTEK 1 MİLYAR 300 MİLYON TL’Yİ AŞTI"

Tahmazoğlu, "Bugüne kadar çiftçimize verdiğimiz destek 1 milyar 300 milyon TL’yi aştı. Sadece bu yılki destek miktarı 78 milyon TL’dir. Ama en büyük yatırım, Fırat’ın suyunun Gaziantep’e gelmesi olacak. Bunun için vekillerimiz, bakanlarımızla birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Tabii, ülkemiz yalnız tarımda değil, savunma sanayinde de büyük ilerleme kaydediyor. Kendi uçaklarımızı, helikopterlerimizi, füzelerimizi üretiyoruz. ‘Dünya beşten büyüktür’ diyerek mazlumların hakkını savunan Cumhurbaşkanımızın arkasında duruyoruz. Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı zulüm hepimizin yüreğini yaralıyor. Bu zulmün de son bulacağına inanıyoruz. Kıymetli kardeşlerim, köylerimizi asla boş bırakmayacağız. Vatanımızı terk etmek yok. Gençlerimizin köyde kalması için özel destekler de düşünüyoruz. Özellikle köyde evlenen genç kızlarımıza Şahinbey Belediyesi olarak destek olacağız" ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR İLİMİZDE BU ÖLÇÜDE BİR DESTEK YOK"

Gaziantep İl Tarım Müdürü Ali Sağlam, "Belediyemizin çiftçimize ne kadar büyük destek verdiğini biliyorum ve samimiyetle söylüyorum. Hiçbir ilimizde bu ölçüde bir destek yok. Bazı yerlerde projelere sadece göstermelik destek veriliyor, fakat biz burada süreci baştan sona takip ettik. Gaziantep’in toplam 3 milyon 468 bin dekar tarım arazisi var. Bu, azımsanacak bir rakam değildir. Özellikle meyvecilik alanına baktığımızda 2 milyon 200 bin dekar civarında, yani yaklaşık yüzde 60’ı bu alanı oluşturuyor. Meyve alanı olan bir çiftçimiz Allah’a şükür zarar etmez, icra takibine düşmez.

Ancak bu yıl yaşanan kuraklık, önümüzdeki yılların nasıl geçeceği konusunda bizlere ders veriyor. Çünkü iklim değişiklikleri, yağışların düzensizliği, nem ve sıcaklık farklılıkları en çok tarım sektörünü etkiliyor. Biz de bu değişikliklere karşı nasıl önlem alacağımızı şimdiden planlamak zorundayız. İl genelindeki 3 milyon 468 bin dekar tarım alanının 643 bin dekarında buğday, 204 bin dekarında ise arpa ekili durumda. Bugün burada çiftçimize buğday ve arpa tohumu dağıttık. Sadece Şahinbey ilçemize baktığımızda, 2024 yılı içerisinde 103 bin dekar buğday ve 66 bin dekar arpa alanımız var. Şahinbey’e verilen toplam bin 700 ton buğday ve arpa tohumu yaklaşık 85 bin dekar alana ekim desteği sağlamaktadır. Bu gerçekten çok büyük bir destektir. Allah razı olsun, başkanımıza teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

"BELEDİYE BAŞKANIMIZIN HİZMETLERİ SAYMAKLA BİTMEZ"

Törende konuşan AK Parti Milletvekili Bünyamin Bozgeyik ise, "Kıymetli kardeşlerim, belediye başkanımızın hizmetleri saymakla bitmez. Bugün burada sekizincisi gerçekleştirilen bu kıymetli tohum ve gübre desteği de bunun en güzel örneklerinden biridir. Gaziantep’ten Kilis yoluna giderken böylesine büyük bir kalabalığı ve 3 bin 700 tonluk desteği görmeyi beklemiyordum. Allah belediye başkanımızdan razı olsun, işlerine bereket versin. Rabbim sizlere daha çok versin, sizlere daha çok dağıtma imkânı sunsun" diye konuştu.

Şap kâbusu bitti: Yüksekova’da çiftçiler rahat nefes aldı!

Aydın’da çiftçilere bilgilendirme toplantıları devam ediyor