Çiftçilere ayçiçeği tohumu desteği ile bereketli topraklara katkı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Tarım Arazilerinin Kullanımını Etkinleştirme (TAKE) Projesi kapsamında Osmaneli ilçesinde çiftçilere yönelik önemli bir destek sağlandı.

İlçede gerçekleştirilen etkinlikte, yüzde 50 Bakanlık destekli ve yüzde 50 çiftçi katkılı yağlık ayçiçeği tohumları üreticilere teslim edildi. Dağıtım törenine Kaymakam Abdüssamed Kılıç, Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, İlçe Tarım Müdürü Serkan Diker ve ziraat mühendisleri katıldı. Törende konuşan Başkan Bekir Torun, "Üreten çiftçimizin her zaman yanındayız. Tarım ve Orman Bakanlığımızın bu değerli projesiyle çiftçilerimize destek olmaya devam ediyoruz" diyerek tarıma verdikleri önemi vurguladı.