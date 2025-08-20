Çiftçilere dev destek paketi açıklandı: Yüzbinlerce aileyi ilgilendiriyor

Tayland, 2025 yılı için pirinç çiftçilerine yönelik kapsamlı bir destek programını onayladı. Özellikle sezon dışı ekim yapan çiftçilerin düşük küresel fiyatların etkisinden korunmasını amaçlayan paket, hem doğrudan ödemeler hem de kredi garantilerini içeriyor. Hükûmet, 2025 sezonu için yaklaşık 861 bin çiftçi ailesini kapsayacak şekilde 7,28 milyar baht ayırdı.

ANA SEZON ÇİFTÇİLERİNE BÜYÜK KAYNAK

2025/2026 ana sezon pirinç üretimi için ise destek tutarı 37,9 milyar baht olarak belirlendi. Bu adım, Tayland’ın pirinç üreticilerini istikrarlı gelir sağlayacak bir çerçevede desteklemeyi hedefliyor. Hükûmet yetkilileri, “Çiftçilerimizin gelir güvenliğini sağlamak, ulusal gıda güvenliği açısından da kritik” açıklamasında bulundu.

FİYAT İSTİKRARI İÇİN AYRINTILI PROGRAM

Buna ek olarak, Tayland yönetimi, 2025/2026 üretim yılı için pirinç fiyatlarını stabilize etmeye yönelik özel bir programı da kabul etti. Programın bütçesi 61,6 milyar baht olarak belirlendi. Fiyat istikrarı programı, hem çiftçilerin üretim planlarını güvenle yapabilmesini hem de uluslararası pazarda rekabetçi kalmayı amaçlıyor.

TAYLAND’IN KÜRESEL PİRİNÇ ROLÜ

Dünya genelinde Çin ve Hindistan’dan sonra en büyük pirinç üreticilerinden biri olan Tayland, ekim alanları açısından dünya beşincisi konumunda. Ülke, yıllık üretim ve ihracat kapasitesiyle küresel pirinç piyasasında önemli bir oyuncu. Yetkililer, bu destek paketlerinin yalnızca çiftçilere maddi destek sağlamakla kalmayacağını, aynı zamanda Tayland pirincinin kalite ve üretim istikrarını sürdürmesine de katkıda bulunacağını belirtiyor.

EKONOMİK VE SOSYAL ETKİLER

Uzmanlar, bu desteklerin özellikle kırsal bölgelerdeki ekonomik canlılığı artıracağını ve küçük çiftçilerin borçlanmadan üretim yapabilmesini sağlayacağını vurguluyor. Ayrıca programın, pirinç ihracatında rekabet gücünü koruma ve gıda güvenliğini sağlama gibi uzun vadeli etkileri olması bekleniyor.

Tayland’ın bu kapsamlı paketle çiftçilerini desteklemesi, küresel tarım politikaları ve fiyat dalgalanmalarına karşı örnek teşkil edebilecek bir adım olarak değerlendiriliyor.