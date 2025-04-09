Çiftçilere yerli destek... İlk kez görücüye çıktı!

TÜMOSAN, yeni traktörü TÜMOSAN 90 Retro Serisini, bu yıl 21’incisi düzenlenen Konya Tarım Fuarı’nda görücüye çıkardı. Traktörün tanıtımına Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun ve protokol üyeleri katıldı.

Klasik versiyon traktörü, tamamen yerli mühendislerin çalışmalarıyla üretildiğini belirten TÜMOSAN Pazarlama Müdürü Onur Koca, traktörün 2025 yılı son çeyreğinde seri üretime geçeceğini açıkladı. Koca, “150’ye yakın Ar-Ge mühendisimiz, motordan hidrolik sisteme kadar bu traktör için çalışmalarını gerçekleştirdi. Biz bu fuarda traktörümüzün tanıtımını gerçekleştiriyoruz. 2025 yılının son çeyreğinde de seri üretime geçmeyi planlıyoruz. Bu traktörün en güçlü modeli, 125 beygir motor gücüne sahip. Aynı zamanda 24 ileri ve 24 geri olmak üzere power hi-lo özellikli transmisyona sahip. Bununla birlikte farklı hız seçeneklerine sahip olabiliyorlar. 5.000 kilogramlık hidrolik kaldırma sistemine sahip. 8 adet hidrolik çıkışımız mevcut, aynı zamanda standart hidrolik orta kolumuz mevcut. Motor, transmisyon, ön kaporta, kabin olmak üzere her komponentiyle yepyeni bir ürün ile çiftçilerimizin karşısındayız. Klasik versiyonu, tarımda retro dokunuş ve güçte yeni bir duruş diyerek müşterilerimize sunmak istiyoruz" dedi.