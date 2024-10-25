Çiftçilerin fabrikada sıra kavgası! Kol ve ayaklarından vurdu

Konya'nın Çumra ilçesinde şeker fabrikasına pancar teslim etmeye gelen çiftçilerden S.T. (24), sıra nedeniyle tartıştığı ve husumetli olduğu O.A.K'yi (33), tabancayla kol ve bacaklarından vurarak yaraladı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında, Çumra ilçesindeki bir şeker fabrikasında meydana geldi. Fabrikaya pancarlarını teslim etmeye gelen, husumetli S.T. ve O.A.K, arasında, iddiaya göre, sıra nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.T., tabancayla O.A.K'yi sağ kolu ile bacaklarından yaraladı. K, yere yığıldı. S, T. de bir süre başında bekledikten sonra tabancasını tekrar K'ye doğrulttu. Bu sırada çevredekilerden biri, 'Dur yapma' diye uyarıda bulundu. S.T. ateş etmekten vazgeçip geriye doğru gitti. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. O. A. K, ambulansla Çumra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. S.T. de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.