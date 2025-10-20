TÜİK'in açıkladığı verilere göre tarımsal girdi fiyat endeksi 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %1,30 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %23,81 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %34,09 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %31,94 artış gerçekleşti.



Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde %1,55 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde %0,18 azalış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde %35,07 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde %28,51 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup %59,79 artış ile veteriner harcamaları, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup %3,94 artış ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu.

GEÇEN AY YÜZDE 3,68 ARTMIŞTI

TÜİK’in verilerine göre, Tarımsal girdi fiyat endeksi Temmuz ayında ise aylık bazda yüzde 3,68 artarken yıllık artış ise 34,22 seviyesinde gerçekleşmişti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde %3,92 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde %2,29 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde %34,33 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde %33,57 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup %63,52 artış ile veteriner harcamaları, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup %9,89 artış ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu.