Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, geçen ay itibarıyla "Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi" (Tarım-ÜFE) yıllık yüzde 46,83, aylık yüzde 5,80 arttı.

TÜİK, eylül ayına ilişkin "Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi" istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Tarım-ÜFE'de, Eylül 2025'te bir önceki aya göre yüzde 5,80, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 28,90, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46,83 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 37,98 artış gerçekleşti.



Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 6,28 ve ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,25 artış kaydedilirken, balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 1,96 azalış oldu.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 5,10, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 4,38 ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 3,42 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 155,54 artış ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler; aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup ise yüzde 19,63 artış ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler oldu.

AĞUSTOS AYINDA YÜZDE 3,45 AZALMIŞTI

TÜİK’in geçen ay açıkladığı verilere göre ise tarımda üretici fiyatları Ağustos ayı itibari ile yüzde 3,45 azalırken yıllık enflasyon ise yüzde 41,55 seviyesinde gerçekleşmişti.

Sektörlerde bir önceki aya göre değişime bakıldığında, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 3,72, orman ürünleri ile ilgili hizmetlerde yüzde 1,5 azalış, balık ve diğer balıkçılık ürünleri, su ürünleri, balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 2,67 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 147,08 artışla yumuşak çekirdekli ve sert çekirdekli meyveler oldu. Aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup da yüzde 131,48 artış ile tropikal ve subtropikal meyveler olarak kaydedildi.

OECD ÜLKELERİNDE AÇIK ARA ZİRVEDE

OECD’nin araştırmasına göre Türkiye gıda enflasyonunda açık ara zirvede yer alıyor. Rapora göre Türkiye’de gıda enflasyonu son 6 yılda yüzde 790 arttı.

OECD verilerine göre Türkiye'de tüketici fiyat endeksi (TÜFE), Ağustos 2025 itibarıyla yıllık bazda yüzde 33 arttı. Aynı dönemde gıda fiyatlarındaki artış yüzde 33,3; enerji fiyatlarındaki artış yüzde 28,5; gıda ve enerji hariç çekirdek enflasyon ise yüzde 33,6 olarak kaydedildi.