Çiftçinin sulama suyunu kirleten DESKİ'ye milyonluk ceza!

Kaynak: AA
Çiftçinin sulama suyunu kirleten DESKİ'ye milyonluk ceza!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, atık suyu arıtmadan Ellez Deresi'ne deşarj ettiği belirlenen Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne (DESKİ) 1 milyon 671 bin 844 lira ceza uygulandığını bildirdi.

Bakanlığın açıklamasına göre, Denizli'de çiftçilerin ürün veriminin düştüğü şikayetleri üzerine ekipler, su kaynaklarında inceleme yaptı.

İncelemelerde, Merkezefendi ilçesi Sevindik Mahallesi'nde evsel atık suların arıtılmadan Ellez Deresi'ne deşarj edildiği belirlendi. Çevre Kanunu kapsamında DESKİ'ye 1 milyon 671 bin 844 lira ceza uygulanırken, Cumhuriyet Başsavcılığına da suç duyurusunda bulunuldu.

Kontrolsüz deşarjın yalnızca dereyi değil, Devlet Su İşleri Sol Sahil Sulama Kanalı'nı da kirlettiği belirlendi.

Son Haberler
12 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı!
12 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı!
Bakım merkezinde kan donduran olay! Kadının gözlerini oydu
Bakım merkezinde kan donduran olay! Kadının gözlerini oydu
Beşiktaş'ta kriz! Yeni transfer gelmiyor
Beşiktaş'ta kriz! Yeni transfer gelmiyor
İsrail Şam'ı vurdu! Patlama sesleri duyuldu
İsrail Şam'ı vurdu! Patlama sesleri duyuldu
Kızı ve torununu katletmişti! Katilin inkar oyunu ağızları açık bıraktı!
Kızı ve torununu katletmişti! Katilin inkar oyunu ağızları açık bıraktı!