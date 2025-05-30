Çiftçinin yüzü gülecek! Kapılarını açıyor

Mustafakemalpaşa'daki Tarım Peyzaj A.Ş işbirliğiyle kurulan Tarım Plast Fabrikası'nda sulama borusu üretimiyle çiftçilere destek sağlayan Büyükşehir Belediyesi, sıvı gübre desteğiyle de üreticilerin maliyetlerini hafifletmeyi amaçlıyor.

Bu kapsamda, Tarım A.Ş, Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki bir gübre tesisinin makine ve ekipmanlarını satın alarak, kimyasal gübrelemenin azaltılmasını sağlamak, toprakların organik madde miktarını yükselterek mikroorganizmaların etkinliğini artırmak, toprağın sağlıklı bir yapıya bürünmesini sağlamak, verimliliği artırarak çiftçilerin gelirini yükseltmek ve en önemlisi de gıda güvenilirliğini artırmak hedefiyle sıvı gübre tesisi kurdu.

Gerekli izinleri alınan ve mart ayından bu yana çiftçilere hibe destekli dağıtılacak gübre üretimini sürdüren Sıvı Gübre Üretim ve Dolum Tesisi, 1 Haziran'da törenle açılacak.

Tarım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aydın Saldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pazar günü Bursa çiftçisi için hizmet saati 18.00... ÇKS belgesi ile gelen her çiftçimize açılış gününe özel 22 kilogramlık sıvı gübre hediye edilecektir" ifadesini kullanarak Sıvı Gübre Üretim ve Dolum Tesisi'nin, 1 Haziran'da açılacağını duyurdu.

Açılış gününe ise bugüne kadar üretilen 10 bin bidon gübre hazır edildi. ÇKS belgesi ile gelen çiftçiler sıvı gübrelerini alabilecek.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, çiftçinin maliyetlerinin sürekli arttığını, toprağından koptuğunu, kırsalı boşalttığını belirterek, üreticilerin sırtındaki yükü azaltacak farklı destek programlarıyla bu gidişi durdurmak hatta tersine çevirmek istediklerini söyledi.

Zorlu şartlara rağmen üretmek isteyen, toprağını işleyen çiftçilerin her zaman yanında olmaya çalıştıklarını dile getiren Bozbey, sulama borusu ve sıvı gübre desteklerinin hayata geçirdikleri önemli projelerden olduğunu ifade etti.

Sıvı gübre üretimiyle çiftçilerin maliyetlerini azaltacaklarını aktaran Bozbey, açılacak tesiste üretilecek gübrelerin tarımsal üretimde verimliliği de artırarak çiftçilerin kazancını yükselteceğini kaydetti.

Gübrelerin destek programlarımız çerçevesinde çiftçilere çok uygun fiyatlara verileceğine dikkati çeken Bozbey, açılışa çiftçileri beklediklerini duyurdu.

ÇKS Belgesi Nedir?

Tarımla uğraşan üreticilerin çiftçiliği meslek olarak icra ettiklerini kanıtlar nitelikte, resmî bir belge olan çiftçilik belgesi; ziraat odaları tarafından verilir. ÇKS olarak da bilinen ve resmî belge niteliği taşıyan bu belgenin en önemli özelliği, çiftçiliği yalnızca meslek olarak icra eden kişilere verilmesidir.

Çiftçilik belgesi aldığınız takdirde devlet tarafından çiftçiler için özel olarak verilen yardım ve hibelerden faydalanabilirsiniz. Bunun yanında İş Bankası tarafından sunulan çiftçilere özel kredi kartı ve kredi imkânlarından da yine bu kart aracılığıyla yararlanmak mümkündür.

Söz konusu bu yardım ve hibelerden yalnızca çiftçiliği meslek olarak icra eden kişilerin faydalanabilmesi amacıyla oluşturulan çiftçilik belgesi, belirli bir başvuru sürecine sahiptir. Başvuru sürecini başarıyla tamamladığınız takdirde çiftçilik belgesine sahip olursunuz. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından oluşturulmuş bir belge olan ve Türkiye’de çalışan işçilerin kayıt altında tutulmasını sağlayan çiftçilik belgesi, sahibine pek çok avantaj sağlar.

ÇKS BELGESİ NASIL ALINIR

Çiftçilik Belgesi başvuru, iki farklı şekilde gerçekleşebilir. Bunlardan ilki, e-Devlet sistemi üzerinden başvuruda bulunmaktır. Bir diğer yöntem ise Çiftçi Kayıt Sistemi Başvuru formunu internet üzerinden doldurduktan sonra İlçe Tarım Müdürlüklerine elden teslim etmektir. Her iki yöntemde de gerçekleşen başvurular kayıt altına alınır ve incelenir.

Eğer başvurunuzu Çiftçi Kayıt Sistemi üzerinden formu doldurduktan sonra İlçe Tarım Müdürlüklerine elden teslim ederek yapacaksanız, öncelikle kayıt işleminizi gerçekleştirmeniz gerekir. Bunun için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

1. Çiftçi sistemine kayıt üç farklı şekilde gerçekleşebilir. Arazi sahibi, araziyi kiralayan kişi ya da arazisi birinci dereceden yakınlarını ait olan kişi başvuru yapabilir.

2. Arazi sahibi başvuru yapacaksa kimlik bilgilerini beyan ederek tapu fotokopisini çekmezse, fotokopi il Tapu ve Kadastro İl Müdürlüğüne giderek aslına uygun kaşesi bastırmalıdır.

3. Eğer başvuru arazi kiralayan kişi tarafından yapılacaksa kira sözleşmesi yapılmalıdır. Arazinin büyüklüğü 100 dekar üzerinde ise noter onaylı kira sözleşmesi gerekir.