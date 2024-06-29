Pahalı elektrik çiftçiyi yok etti. Tarlalar kurudu çiftçi isyan etti

Düzenleme: Serkan Talan
Pahalı elektrik çiftçiyi yok etti. Tarlalar kurudu çiftçi isyan etti

Şanlıurfa’da çiftçilerin yaşadığı elektrik zulmü sosyal medyada gündem oldu. Çiftçiler elektriklerinin kesilmesi nedeniyle tarlalarının kuruduğunu ve ürünlerinin yandığını belirtiyor.

Şanlıurfa’da yaşanan elektrik kesintileri bölge halkını isyan ettirdi. Elektrik hatlarında yaşanan arızalar ve kesilen yüksek faturalar nedeniyle bölgeye elektrik dağıtımı yapan DEDAŞ sürekli tepki çekiyor. Elektrik kesintileri nedeniyle sadece ev aletleri değil, diyaliz ve solumum cihazlarının da arızalandığı ve çalışmadığı öğrenildi.

Elektrik kesintilerinden ve gelen yüksek faturalardan en çok etkilenen kesimin ise çiftçiler olduğu öğrenildi. Aşırı sıcakların vurduğu kentte bazı tarlalardaki trafoların elektrik borcundan dolayı haczedildiği öğrenilirken, elektrik elektriği kesilen çiftçilerin tarlalarındaki ekinlerin yandığı belirtiliyor.

Çiftçiler, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda kuruyan ekinleri göstererek, DEDAŞ’a sert tepki gösterdi.

ekran-goruntusu-2024-06-29-102546.png

ekran-goruntusu-2024-06-29-102523.png

Son Haberler
Özgür Özel neden winner ceketi giydiğini açıkladı Gündem
Özgür Özel neden winner ceketi giydiğini açıkladı
Mehmet Şimşek patronları buna ikna edebilecek mi? Ekonomi
Mehmet Şimşek patronları buna ikna edebilecek mi?
Pencerenin önünde yetiştirdiğiniz nane bakın ne işe yarıyor Sağlık
Pencerenin önünde yetiştirdiğiniz nane bakın ne işe yarıyor
Türkiye'nin Avusturya maçını yayınlamama kararı aldılar Spor
Türkiye'nin Avusturya maçını yayınlamama kararı aldılar
Uzaylıların var olduğuna inandım dedi milyonlarca kez izlendi! Bilim kurgu filmindeymişiz gibi hissettik Bilim
Uzaylıların var olduğuna inandım dedi milyonlarca kez izlendi! Bilim kurgu filmindeymişiz gibi hissettik
Rusya’da yurtta yangın Gündem
Rusya’da yurtta yangın
33 yıllık esnaf biber dolmasına lezzet katan baharatı açıkladı Yaşam
33 yıllık esnaf biber dolmasına lezzet katan baharatı açıkladı