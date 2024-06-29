Pahalı elektrik çiftçiyi yok etti. Tarlalar kurudu çiftçi isyan etti

Şanlıurfa’da yaşanan elektrik kesintileri bölge halkını isyan ettirdi. Elektrik hatlarında yaşanan arızalar ve kesilen yüksek faturalar nedeniyle bölgeye elektrik dağıtımı yapan DEDAŞ sürekli tepki çekiyor. Elektrik kesintileri nedeniyle sadece ev aletleri değil, diyaliz ve solumum cihazlarının da arızalandığı ve çalışmadığı öğrenildi.

Elektrik kesintilerinden ve gelen yüksek faturalardan en çok etkilenen kesimin ise çiftçiler olduğu öğrenildi. Aşırı sıcakların vurduğu kentte bazı tarlalardaki trafoların elektrik borcundan dolayı haczedildiği öğrenilirken, elektrik elektriği kesilen çiftçilerin tarlalarındaki ekinlerin yandığı belirtiliyor.

Çiftçiler, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda kuruyan ekinleri göstererek, DEDAŞ’a sert tepki gösterdi.