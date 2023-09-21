Çiftçiye 'kahverengi kokarca böceği' uyarısı

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kahverengi kokarca böceğine karşı üreticileri uyardı.

KAYNAK: İHA
Çiftçiye 'kahverengi kokarca böceği' uyarısı

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden kahverengi kokarca böceğiyle ilgili açıklama yayınladı. Müdürlükten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kahverengi kokarca böceği (Halyomorpha halys) sokucu emici ağız yapısına sahip bir böcek olup ilk kez Eylül 1998'de Kuzey Amerika'da görülmüştür. Kahverengi kokarcaların larva ve yetişkinleri, 100'den fazla bitki türünde beslenmekte olup; verim ve kalite üzerine çok büyük zararlar meydana getirmektedir.

Bir dişi birey bir yaprağın üzerine tek seferde 28 yeşil yumurta bırakabilmekte olup, bir sezonda 3 bin yumurta yumurtalayabildiğinden popülasyonu hızlı bir şekilde artırabilme kabiliyetindedir. Kahverengi kokarca zararlısı günde 30 kilometre uçabildiğinden çok hızlı yer değiştirebilme ve yeni alanlara bulaşma özelliğine sahiptir. Kahverengi kokarcanın beslendiği meyvelerin dış yüzeyinde nekroz alanları veya çukurlu bölgeler oluşturduğu gibi, yapraklarda benekler ortaya çıkabilir. Meyvenin aroma ve tadında acılaşma meydana getirmekte olup pazar değerini olumsuz bir şekilde etkilemektedir.

"EVDE KIŞ UYKUSU MODUNA GEÇİYORLAR"

Kahverengi kokarca zararlısı diğer delici ve emici türlere kıyasla sonbaharda evleri, ardiyeleri istila ederek sonbaharda ve kış dönemini yapıların içinde geçirdiğinden sosyal bir böcek özelliği taşımaktadır. Yetişkinler birkaç aydan bir yıla kadar yaşayabilirler. Bina cephesinin içine, alt yüzeylere, pencere ve kapı çerçevelerine, bacalara veya girebilecekleri kadar büyük olan yerlere girerler. Eve girdikten sonra kış uykusu moduna geçer ve kışın geçmesini beklerler.

Ülkemizde ilk kez 2017 yılında İstanbul’da gözlenen kahverengi kokarca zararlısı çok hızlı bir yayılım göstererek birçok ile bulaştığı görülmüştür. İl genelinde Tarım ve Orman Bakanlığının koordinatörlüğünde böceğin bulaşması ve yayılmasını takip amacıyla her yıl rutin kontroller yapılmış, 2021 yılında ilk bulaşmaların olduğu gözlemlenmiştir. 2023 yılında ise tuzaklarda yapılan kontrollerde 0-250 ve 250-500 rakımlarda yoğunluğun arttığı görülmüştür."

ELLE TOPLANARAK İMHA EDİLMELİ

Düzce Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, üreticilerin dikkatli olmaları, sonbahar ve kış döneminde evlerde geçirmek üzere hazırlanan böceğin mekanik bir mücadele olan elle toplanarak imha edilmesi, gelecek yıl böcek popülasyonunu önemli ölçüde azalacağını, Düzce’de de önemli bir ihracat ürünü olan fındığın verim ve kalite kaybını önlemek amacıyla halkın gerekli duyarlılığı göstermelerinin önem arz ettiğini belirtti.

Öne Çıkanlar
Yeni bir dil keşfedildi: Hint- Avrupa dil ailesine mensup
Yeni bir dil keşfedildi: Hint- Avrupa dil ailesine mensup
Fatih Ergin'in gündem yaratacak kitabı çıktı: 515 Haşimi Türkiye'deki Suriyeli Çete
Fatih Ergin'in gündem yaratacak kitabı çıktı: 515 Haşimi Türkiye'deki Suriyeli Çete
İslam Memiş Fed kararı sonrası açıkladı: Altın alacakları 96 saat sonrası için uyardı
İslam Memiş Fed kararı sonrası açıkladı: Altın alacakları 96 saat sonrası için uyardı
Faiz kararı öncesi uzman isimden kritik uyarı. Açıklamaya saatler kala gözler karara kilitlendi
Faiz kararı öncesi uzman isimden kritik uyarı. Açıklamaya saatler kala gözler karara kilitlendi
Herkes HaberTürk'ün mini etekli sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti
Herkes HaberTürk'ün mini etekli sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Son Haberler
Naci Görür'den korkutan fay hattı açıklaması: Bu fay dünyanın en tehlikelisi Güncel
Naci Görür'den korkutan fay hattı açıklaması: Bu fay dünyanın en tehlikelisi
Dışişleri Bakanı Fidan, İspanyalı mevkidaşı Albares ile görüştü Güncel
Dışişleri Bakanı Fidan, İspanyalı mevkidaşı Albares ile görüştü
Batman'da arazi kavgası kanlı bitti Güncel
Batman'da arazi kavgası kanlı bitti
Levent Yüksel 30. yıla özel Senfonik Orkestrası ile konser verecek Kültür Sanat
Levent Yüksel 30. yıla özel Senfonik Orkestrası ile konser verecek
Belediye başkan adayının evinden 15 kamyon çöp çıktı Güncel
Belediye başkan adayının evinden 15 kamyon çöp çıktı
Dua okurken kendinden geçen imam cemaatin ortasında kendisini tokatlayarak dövdü Güncel
Dua okurken kendinden geçen imam cemaatin ortasında kendisini tokatlayarak dövdü
ABB'den AKP'li İl Başkanı'nın Özel Halk Otobüsü iddialarına yanıt Güncel
ABB'den AKP'li İl Başkanı'nın Özel Halk Otobüsü iddialarına yanıt