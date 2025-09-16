Çiftçiye müjde denilen destekler hayal kırıklığı yarattı: Kadim Durmaz hükümeti uyardı

YENİÇAĞ - Tokat / Fatih Karaman

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, bölgedeki zirai don felaketi nedeniyle mağdur olan çiftçilere yönelik hükümet tarafından açıklanan destek ödemelerinin yetersiz olduğunu ve acilen güncellenmesi gerektiğini belirtti. Resmî Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, 65 ilde zarar gören çiftçilere dekar başına 5.000 TL ile 6.500 TL arasında değişen destek ödemeleri yapılacağı duyurulmuştu. Ancak Durmaz, bu rakamların çiftçinin gerçek maliyetlerini karşılamaktan çok uzak olduğunu vurguladı.

​AÇIKLANAN DESTEK RAKAMLARI GERÇEK MALİYETİN ÇOK ALTINDA

​Durmaz, açıklanan destek rakamlarını "sembolik" olarak nitelendirerek, günümüz şartlarında gübre, ilaç, mazot ve işçilik gibi girdi maliyetlerinin katlanarak arttığına dikkat çekti. Yaptığı hesaplamalarla bu durumu somutlaştıran Durmaz, Tokat'ta bir kiraz çiftçisinin dönüm başına ortalama 19.250 TL maliyetle karşılaştığını ancak don nedeniyle hiçbir ürün alamadığını ifade etti. Çiftçilerin tüm emeğinin ve masrafının boşa gittiğini belirten Durmaz, sadece Tokat genelindeki zirai don zararının 6,5 milyar TL'ye ulaştığını ve bu durumun açıklanan cüzi destek ödemeleriyle giderilmesinin mümkün olmadığını vurguladı.

​ÇİFTÇİNİN BORÇLARI ERTELENMELİ VE ACİL DESTEKLER SAĞLANMALI

​Çiftçilerin ürün alamadıkları halde peşin ödedikleri veya borçlandıkları girdiler nedeniyle zor durumda kaldığını belirten Durmaz, özellikle Tarım Kredi Kooperatifleri ve kamu bankalarına olan borçların sürdürülemez hale geldiğini söyledi. Bu durumun çözümü için acil eylem planı sunan Durmaz, hükümete şu çağrılarda bulundu:

​Borçların Faizsiz Ertelenmesi: Çiftçilerin borçları en az bir yıl süreyle faizsiz olarak ertelenmeli.

​ Destek Fonu Kurulması: Zirai afetlere karşı hızlı müdahale edebilmek için bir acil destek fonu oluşturulmalı.

​Don Teminatının Yaygınlaştırılması: Tarım sigortasında don teminatı kapsamı genişletilerek daha fazla üreticiye ulaşmalı.

Tarım sigortasında don teminatı kapsamı genişletilerek daha fazla üreticiye ulaşmalı. ​Gerçek Maliyetlere Göre Ödeme: Yapılacak destek ödemeleri, sembolik rakamlar yerine çiftçinin gerçek maliyetleri esas alınarak güncellenmeli ve vakit kaybetmeden ödenmeli.

​Gerçek Maliyetlere Göre Ödeme: Yapılacak destek ödemeleri, sembolik rakamlar yerine çiftçinin gerçek maliyetleri esas alınarak güncellenmeli ve vakit kaybetmeden ödenmeli.

​TOKAT'IN MEYVE AMBARI ÜRETİMİ DON OLAYINDAN AĞIR DARBE ALDI

​Tokat'ın kiraz, üzüm, elma, şeftali ve erik gibi meyve çeşitleriyle Türkiye'nin en önemli üretim merkezlerinden biri olduğunu hatırlatan Durmaz, her yıl yaklaşık 950 bin ton meyve üretimi yapılan bölgenin bu yıl don nedeniyle büyük bir kayıp yaşadığını dile getirdi. Toplam 190 bin dönüm meyvelik alanın zarar gördüğünü, üzümde 250 bin ton, elmada ise 120 bin ton üretim kapasitesine sahip olan bölgenin bu sezon adeta meyvesiz kaldığını vurguladı. Durmaz ayrıca, yaşanan donun yalnızca meyve bahçelerini değil, patates, soğan, karpuz, biber ve domates gibi diğer ürünleri de olumsuz etkilediğini belirterek, çiftçilerin bu zor süreçte yalnız bırakılmaması ve onlara sahip çıkılması gerektiğini sözlerine ekledi.